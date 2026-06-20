5 phút từ trung tâm, một thế giới sống khác mở ra cho giới tinh hoa Hải Phòng

(VTC News) -

Khi sự giàu có chưa đồng nghĩa với chất lượng sống

Năm 2025, GRDP Hải Phòng đạt khoảng 734.000 tỷ đồng, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP.HCM. Đáng chú ý, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số liên tiếp trong 11 năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 194 triệu đồng, thuộc nhóm cao nhất Việt Nam.

Sự hiện diện của hàng loạt tập đoàn đa quốc gia như LG, Pegatron, Bridgestone, USI hay SK cùng dòng vốn FDI hàng chục tỷ USD đã góp phần hình thành một cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và tầng lớp giàu có mới với quy mô ngày càng lớn.

Thành quả ấy được phản chiếu rõ nét trên diện mạo đô thị. Trên những tuyến phố trung tâm như Lê Hồng Phong, Văn Cao… không khó để bắt gặp những biệt phủ triệu đô hay các bộ sưu tập siêu xe đắt giá.

Nhưng cũng từ đây xuất hiện một nghịch lý: sở hữu khối tài sản lớn không đồng nghĩa với việc tìm được một môi trường sống thực sự tương xứng.

Trên trục đại lộ Lê Hồng Phong, Hải Phòng, không khó để thấy những “lâu đài” xa hoa, bề thế.

Nhiều căn biệt thự giữa nội đô bị vây kín bởi mật độ xây dựng dày đặc, thiếu không gian xanh và các tiện ích đẳng cấp. Muốn chơi golf, gặp gỡ cộng đồng cùng tầng lớp hay tận hưởng những trải nghiệm giải trí, nghỉ dưỡng chất lượng cao, không ít doanh nhân Hải Phòng vẫn phải di chuyển tới Hà Nội, Hạ Long, TP.HCM hoặc ra nước ngoài.

“Kiếm tiền ở Hải Phòng nhưng tiêu tiền ở nơi khác. Thậm chí có tiền mà không có chỗ tiêu”, một doanh nhân trong lĩnh vực logistic hài hước chia sẻ.

Thực tế, cuối những năm 2010, sự xuất hiện của các khu đô thị như Vinhomes Imperia hay Vinhomes Marina đã góp phần thay đổi chuẩn sống của người dân đất Cảng. Từ nhu cầu “ở tiện”, giới thành đạt chuyển sang “ở chất” với những khu đô thị quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích.

Tuy nhiên, khi mặt bằng sống tiếp tục được nâng lên, những tiêu chuẩn từng được xem là cao cấp dần trở nên phổ biến. Nhà rộng, cảnh quan đẹp hay tiện ích đầy đủ không còn là yếu tố đủ sức tạo khác biệt. Giới tinh hoa ngày nay tìm kiếm một không gian sống mang tính biểu tượng, nơi có thể khẳng định vị thế và phản ánh dấu ấn riêng của chủ nhân.

Vinhomes Royal Island ra đời trên đảo Vũ Yên đang dần lấp đầy khoảng trống đó.

Thủ phủ mới của giới tinh hoa Hải Phòng đã hình thành phía bên kia sông Cấm, chỉ cách trung tâm 5 phút di chuyển qua cầu Hoàng Gia.

Chuẩn sống quốc tế dành cho tầng lớp thành đạt mới

Anh Văn Thành, chủ một doanh nghiệp xây dựng tại Hải Phòng, từng duy trì nhịp sống quen thuộc của giới doanh nhân thành đạt: cuối tuần chơi golf ở Sông Giá, nghỉ dưỡng ngắn ngày tại Hạ Long và gặp gỡ đối tác ở Hà Nội. Nhưng theo anh, điều phải đánh đổi nhiều nhất chính là thời gian.

“Đến một giai đoạn, tôi nhận ra thứ mình thiếu không phải là tiền bạc mà là thời gian để tận hưởng cuộc sống. Việc liên tục dịch chuyển khiến mình tiêu tốn quá nhiều năng lượng”, anh Thành chia sẻ.

Mọi thứ thay đổi kể từ khi gia đình anh chuyển về khu Đảo Vua, Vinhomes Royal Island. Căn biệt thự nằm giữa vị trí trung tâm, một mặt giáp sông, một mặt tiếp giáp đại lộ, mang đến sự cân bằng giữa không gian nghỉ dưỡng và nhịp sống đô thị. Thay vì phải di chuyển nhiều nơi để tìm kiếm những trải nghiệm cao cấp, giờ đây mọi tiện ích từ thể thao, giải trí đến mua sắm, ẩm thực đều hiện diện ngay trước thềm nhà.

Sân golf 36 số 160 ha kế cận mở ra hành trình chinh phục thể thao đỉnh cao. Mỗi cú đánh thử thách người chơi qua các địa hình đa dạng - từ hồ nước, bãi cát đến đầm lầy tự nhiên uốn theo địa thế đảo. Không gian thoáng đãng, tầm nhìn không bị che chắn giúp người chơi vừa vận động, vừa thư giãn giữa cảnh quan xanh.

Trong khi đó, Royal Marina mở ra phong cách sống tận hưởng gắn với du thuyền và biển cả cho cư dân Vinhomes Royal Island. Từ đây, những hành trình khám phá Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ hay Cát Bà trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết, đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.

Bến du thuyền Royal Marina trở thành nơi bắt đầu của những chuyến du ngoạn khám phá thiên nhiên kỳ vĩ.

Bên cạnh đó là hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn gồm Vincom Mega Mall, VinWonders Vũ Yên với Safari, Học viện Cưỡi ngựa đầu tiên tại Việt Nam, phố đi bộ ven sông dài 2 km cùng chuỗi lễ hội, sự kiện diễn ra quanh năm.

Không gian sống “hạng thương gia” ấy không chỉ phục vụ nhu cầu tận hưởng mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng cư dân tinh hoa với những chuẩn mực sống tương đồng.

“Điều khiến tôi hài lòng nhất là cảm giác tự hào khi giới thiệu nơi mình sống với bạn bè, đối tác quốc tế. Nhiều người đến từ Singapore, Hàn Quốc hay Trung Quốc đều bất ngờ trước sự phát triển của Hải Phòng và chất lượng sống tại đây”, anh Thành chia sẻ.

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, logistics và cảng biển quốc tế của miền Bắc. Song hành với sự chuyển mình đó là nhu cầu về những không gian sống tương xứng với vị thế của tầng lớp thành đạt.

Vinhomes Royal Island không chỉ bổ sung nguồn cung bất động sản hạng sang mà còn góp phần định hình một chuẩn sống mới, nơi giá trị an cư, trải nghiệm sống, cộng đồng cư dân và vị thế chủ nhân được nâng lên một tầm cao khác.