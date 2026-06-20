Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Tehran nối lại đàm phán Mỹ – Iran

(VTC News) -

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi lên đường tới Tehran vào ngày 20/6 để thảo luận về khả năng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ, theo các nguồn tin trong chính phủ Pakistan trao đổi với hãng thông tấn Anadolu.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cũng đưa tin ông Naqvi khởi hành tới Tehran để gặp các quan chức cấp cao Iran, trao đổi về tiến triển của tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi.

Động thái ngoại giao mới diễn ra sau khi tối thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký điện tử “Bản ghi nhớ Islamabad” (Islamabad Memorandum of Understanding).

Theo nội dung công bố trước đó, văn kiện này được xây dựng nhằm mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến do Washington và Tel Aviv phát động chống lại Iran từ ngày 28/2, đồng thời tạo khuôn khổ cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ và Iran dự kiến tổ chức đàm phán trực tiếp tại Thụy Sĩ vào 19/6 để chính thức khởi động giai đoạn thương lượng kéo dài 60 ngày. Tuy nhiên, Tehran đã quyết định hoãn các cuộc gặp, với lý do phản đối việc Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền nam Lebanon.

Trước đó, sau khi đạt được lệnh ngừng bắn ngày 8/4, Pakistan đã đứng ra tổ chức vòng đối thoại trực tiếp cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran trong các ngày 12–13/4.

Trong một diễn biến khác, tình báo Mỹ được cho là cảnh báo các động thái của Thủ tướng Israel Netanyahu tại Lebanon có thể làm suy yếu thỏa thuận với Iran.

Theo thông tin do The Washington Post đăng tải, bản phân tích tình báo của Mỹ được cho là đã cảnh báo rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể thực hiện các bước đi làm suy yếu nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài với Iran.

Dẫn lời các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ, bài báo cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng Israel dường như quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự chống Hezbollah tại Lebanon, bất chấp việc khuôn khổ thỏa thuận được ký giữa Iran và chính quyền Mỹ trong tuần này có đề cập tới việc chấm dứt các hoạt động quân sự tại khu vực.

Theo nội dung phân tích được dẫn lại, trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel (Knesset) dự kiến diễn ra vào mùa thu, tương lai chính trị của ông Netanyahu được cho là gắn chặt với việc duy trì sự hiện diện của quân đội Israel ở miền nam Lebanon.

Bản đánh giá cũng cho rằng ông Netanyahu muốn gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah – lực lượng được Israel và Mỹ xem là có quan hệ hậu thuẫn với Iran.

Nếu các đánh giá này chính xác, chúng cho thấy đang tồn tại những khác biệt đáng kể giữa mục tiêu thúc đẩy ổn định khu vực của Washington và tính toán an ninh – chính trị của chính phủ Israel trong giai đoạn thực thi khuôn khổ thỏa thuận mới với Tehran.

Hiện chưa có phản hồi công khai từ phía Văn phòng Thủ tướng Israel về nội dung của bản phân tích tình báo được đề cập.