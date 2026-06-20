(VTC News) -

Trận Tunisia đấu với Nhật Bản thuộc bảng F World Cup 2026 là trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. Theo Opta, Nhật Bản có 61,3% cơ hội thắng, Tunisia là 15,8%, còn khả năng hòa đạt 22,9%.

Thông tin nhanh trận Tunisia vs Nhật Bản Thời gian: 11h ngày 21/6. Địa điểm: Estadio Monterrey, Guadalupe, Mexico. Giải đấu: Bảng F World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Tunisia vs Nhật Bản

Tunisia bước vào trận đấu này trong trạng thái bất ổn. Thất bại 1-5 trước Thụy Điển không chỉ khiến họ đứng cuối bảng F, mà còn dẫn đến thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sabri Lamouchi bị thay thế chỉ sau một trận tại World Cup, còn Herve Renard lập tức phải xử lý cuộc khủng hoảng niềm tin của đội bóng Bắc Phi.

Tunisia đấu với Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026.

Nhật Bản ở hoàn cảnh đối lập. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu hòa Hà Lan 2-2, trong trận đấu mà họ hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn giành lại 1 điểm. Kết quả đó cho thấy Nhật Bản đủ khả năng chịu áp lực, điều chỉnh nhịp độ và tạo khác biệt từ những cầu thủ vào sân thay người.

Khác biệt lớn nhất nằm ở sự ổn định. Tunisia vừa thủng lưới 5 bàn, trong khi Nhật Bản duy trì cấu trúc pressing và chuyển trạng thái khá tốt trước Hà Lan. Nếu tiếp tục kiểm soát được cường độ tranh chấp ở tuyến giữa, đại diện châu Á có nhiều cơ sở để đẩy Tunisia vào thế phòng ngự.

Tunisia vẫn có hy vọng từ hiệu ứng HLV mới và kinh nghiệm của Renard. Tuy nhiên, để tạo bất ngờ, họ cần hạn chế sai lầm cá nhân và tận dụng tối đa các pha bóng cố định.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026, Nhật Bản tạm chia sẻ vị trí thứ hai với Hà Lan (cùng có 3 điểm, hiệu số 0), đứng sau Thụy Điển và xếp trên Tunisia (0 điểm, hiệu số -4).

Phong độ Tunisia

Đây là trận đầu tiên của ông Herve Renard trên cương vị huấn luyện viên trưởng Tunisia, nhưng không phải lần đầu ông dự World Cup.

Tunisia chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hòa 2 và thua 5. Chuỗi kết quả này phản ánh rõ vấn đề của đội bóng Bắc Phi trước khi bước vào lượt trận thứ hai. Ba trận gần nhất, Tunisia toàn thua với tổng tỷ số 1-11.

Thất bại trước Thụy Điển khiến Tunisia thay huấn luyện viên gấp. (Ảnh: Reuters)

Trận thua Thụy Điển là thất bại nặng nhất của Tunisia trong lịch sử World Cup. Họ thủng lưới 5 bàn, trong đó có 3 bàn đến từ các cú sút ngoài vòng cấm. Thủ môn Abdelmouhib Chamakh mắc 2 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua và có chỉ số ngăn bàn kỳ vọng rất thấp.

Điểm tựa nhỏ của Tunisia là họ từng thắng Nhật Bản 3-0 ở Kirin Cup 2022. Dù vậy, bối cảnh hiện tại khác xa trận giao hữu đó. Tunisia cần một màn trình diễn kỷ luật hơn nhiều nếu muốn giữ hy vọng đi tiếp.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Tunisia còn gặp Hà Lan ở lượt cuối. Trong khi đó, Nhật Bản đấu với Thụy Điển.

Phong độ Nhật Bản

Nhật Bản thắng 5 và hòa 1 trong 6 trận gần nhất. Chuỗi thắng của họ bị Hà Lan chặn lại, nhưng trận hòa 2-2 vẫn là tín hiệu tích cực. Nhật Bản không sụp đổ sau các bàn thua, ngược lại còn tạo sức ép đủ lớn để gỡ hòa ở cuối trận.

Điểm mạnh của Nhật Bản là khả năng điều chỉnh trong trận. Từ World Cup 2022 đến nay, 5 trong 7 bàn gần nhất của họ tại giải được ghi hoặc kiến tạo bởi cầu thủ vào sân thay người. Điều đó cho thấy HLV Moriyasu có nhiều phương án để thay đổi nhịp độ trận đấu.

Nhật Bản hòa Hà Lan ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản cũng có nền tảng kiểm soát bóng tốt từ hàng thủ. Shogo Taniguchi chuyền chính xác 98% trước Hà Lan và thực hiện 8 đường chuyền xuyên tuyến. Khả năng đưa bóng lên sạch từ tuyến dưới giúp Nhật Bản tránh bị cuốn vào lối chơi va chạm của Tunisia.

Thông tin lực lượng Tunisia vs Nhật Bản

Tunisia có thể thay đổi hệ thống sau khi Renard tiếp quản đội tuyển. Ở trận gặp Thụy Điển, họ dùng sơ đồ 3-5-2 nhưng không kiểm soát được khoảng trống trước vòng cấm. Renard nhiều khả năng chuyển sang hàng thủ 4 người, với Omar Rekik và Montassar Talbi đá trung vệ, Yan Valery và Ali Abdi đá hai biên.

Hannibal Mejbri, Elias Achouri và Ismael Gharbi có thể hỗ trợ Firas Chaouat trên hàng công. Ellyes Skhiri và Rani Khedira giữ vai trò quan trọng ở trung tuyến, nơi Tunisia cần tăng sức tranh chấp để hạn chế Nhật Bản kiểm soát nhịp chơi.

Nhật Bản không có tổn thất lớn. Daichi Kamada, người ghi bàn gỡ hòa trước Hà Lan, nhiều khả năng tiếp tục đá chính. Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Ao Tanaka và Yuto Nagatomo có thể vẫn bắt đầu trên ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Tunisia vs Nhật Bản

Tunisia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat.

Nhật Bản: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda.

Dự đoán tỷ số Tunisia vs Nhật Bản

Tunisia - Nhật Bản: Đội nào thắng?

Nhật Bản có nhiều cơ sở để kiểm soát trận đấu. Đại diện châu Á nhỉnh hơn về tổ chức, tốc độ pressing và khả năng đưa bóng vào khoảng trống giữa các tuyến. Trước một Tunisia vừa thay HLV và còn nhiều vấn đề ở hàng thủ, Nhật Bản có thể tạo áp lực từ sớm.

Tunisia nhiều khả năng chơi thận trọng hơn so với trận gặp Thụy Điển. Họ cần giữ cự ly đội hình thấp, hạn chế khoảng trống sau lưng hậu vệ biên và chờ cơ hội từ bóng cố định. Tuy nhiên, nếu phải rượt đuổi tỷ số, Tunisia dễ để lộ thêm khoảng trống.

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về kịch bản Nhật Bản thắng và trận đấu có từ 2 đến 3 bàn. Nhật Bản có thể nhỉnh hơn về số cú sút trúng đích, trong khi khả năng Tunisia ghi bàn phụ thuộc nhiều vào tình huống cố định hoặc sai lầm của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Tunisia 0-2 Nhật Bản.