Nhận định, dự đoán kết quả Hà Lan vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2026

(VTC News) -

Sân NRG tại Houston là nơi Hà Lan gặp Thụy Điển ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 0h ngày 21/6, trong bối cảnh Thụy Điển đang dẫn đầu bảng sau chiến thắng 5-1 trước Tunisia, còn Hà Lan mới có 1 điểm vì trận hòa 2-2 với Nhật Bản. Theo dữ liệu dự đoán của Opta, xác suất thắng của Hà Lan là 55,9%, Thụy Điển chỉ có cơ hội 20,8%.

Thông tin nhanh trận Hà Lan vs Thụy Điển Thời gian: 0h ngày 21/6. Sân: NRG Stadium, Houston, Mỹ. Giải đấu: Bảng F World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Thụy Điển

Ở lượt trận đầu tiên, Hà Lan chỉ hòa Nhật Bản 2-2 sau 2 lần vượt lên dẫn trước. Trong khi đó, Thụy Điển lại tạo ra màn trình diễn ấn tượng nhất bảng F khi thắng Tunisia 5-1. Khởi đầu khác nhau ảnh hưởng đến tâm thế của 2 đội khi bước vào trận đấu. Thụy Điển có nhiều sự thoải mái hơn so với đối thủ.

Hà Lan cần chiến thắng để lấy lại quyền kiểm soát bảng đấu. Nếu chỉ hòa, đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman đối mặt với nhiều sức ép ở lượt cuối dù đối thủ là đội yếu nhất bảng Tunisia.

Hà Lan vẫn nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và kinh nghiệm. Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Tijjani Reijnders hay Ryan Gravenberch giúp đội bóng áo cam có nền tảng kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, trận hòa Nhật Bản cho thấy hàng thủ Hà Lan chưa thật sự an toàn khi đối thủ tăng tốc ở nửa sau trận đấu.

Thụy Điển có lý do để tự tin. Bộ đôi Alexander Isak và Viktor Gyokeres đều ghi bàn ở lượt đầu tiên, đồng thời cho thấy sự kết hợp rất tốt khi Thụy Điển chơi phản công.

Hà Lan đấu với Thụy Điển ở lượt 2 bảng F World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Hà Lan

Hà Lan thắng 6, hòa 3 và thua 1 trong 10 trận gần nhất. Đội bóng này ghi trung bình 3,6 bàn mỗi trận trong chuỗi trận đó, cho thấy sức mạnh tấn công vẫn là điểm tựa lớn.

Trận hòa Nhật Bản 2-2 là lời cảnh báo cho đội tuyển Hà Lan. Hàng thủ được xem là điểm mạnh của Hà Lan nhưng việc để Nhật Bản ghi 2 bàn rõ ràng là tín hiệu không ổn.

"Cơn lốc màu da cam" có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60%, tung ra 6 cú sút trúng đích. Tuy nhiên, cả 2 bàn thắng của họ đều là những pha bóng mang tính chất tình huống với dấu ấn cá nhân.

Cody Gakpo và Donyell Malen vẫn là những lựa chọn quan trọng trên hàng công. Nếu Memphis Depay chưa đủ thể lực để đá chính, Hà Lan cần Gakpo, Malen và Summerville tạo ra nhiều pha xâm nhập hơn để kéo giãn hàng thủ 3 trung vệ của Thụy Điển.

Hà Lan hòa Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Thụy Điển

Thụy Điển thắng 4, hòa 2 và thua 4 trong 10 trận gần nhất. Thành tích này không quá vượt trội, nhưng chiến thắng 5-1 trước Tunisia tạo ra cú hích lớn cho đội bóng Bắc Âu.

Điểm mạnh của Thụy Điển nằm ở hiệu quả tấn công. Trước Tunisia, họ chỉ kiểm soát bóng 40% nhưng có 7 cú sút trúng đích và ghi 5 bàn. Yasin Ayari ghi 2 bàn, Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Mattias Svanberg cùng lập công. Đó là màn trình diễn cho thấy Thụy Điển có thể trừng phạt đối thủ rất nhanh nếu được trao khoảng trống.

Bộ đôi Isak - Gyokeres là mối đe dọa lớn nhất với Hà Lan. Cả hai đều có khả năng giữ bóng, tì đè, xoay trở và dứt điểm tốt. Nếu Hà Lan tiếp tục để lộ khoảng trống như trận gặp Nhật Bản, Thụy Điển có đủ tốc độ để khai thác.

Thụy Điển thắng đậm Tunisia. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Hà Lan và Thụy Điển

Hà Lan không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận hòa Nhật Bản. Tuy nhiên, Memphis Depay vẫn chưa chắc đá chính do vấn đề thể trạng trước đó. Nhiều khả năng huấn luyện viên Koeman tiếp tục thận trọng và sử dụng anh từ ghế dự bị.

Hàng thủ Hà Lan có thể được giữ nguyên với Van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven và Denzel Dumfries. Tuyến giữa gồm Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch và Tijjani Reijnders vẫn là trục kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Thụy Điển cũng không có biến động lớn về lực lượng. Gabriel Gudmundsson có thể đá chính sau khi gặp vấn đề chuột rút ở trận ra quân. Lucas Bergvall và Anthony Elanga nhiều khả năng tiếp tục ngồi dự bị, bởi Isak và Gyokeres đang có phong độ tốt.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Thụy Điển

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.

Dự đoán tỷ số Hà Lan vs Thụy Điển

Hà Lan nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn. Đội bóng của Koeman có tuyến giữa đủ chất lượng để đẩy Thụy Điển về phần sân nhà, nhưng nhiệm vụ khó nhất là hạn chế các pha phản công của Isak và Gyokeres.

Thụy Điển đang có sự tự tin lớn, nhưng trận gặp Hà Lan sẽ khác nhiều so với Tunisia. Họ khó có nhiều khoảng trống để dứt điểm liên tục. Dù vậy, khả năng Thụy Điển ghi bàn vẫn rõ ràng nếu Hà Lan mắc sai lầm trong chuyển trạng thái phòng ngự.

Trận đấu có thể xuất hiện từ 3 bàn trở lên. Hà Lan nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng và phạt góc, trong khi Thụy Điển có đủ hỏa lực để ghi bàn. Khả năng hai đội cùng ghi bàn cũng khá cao.

Dự đoán kết quả: Hà Lan 2-2 Thụy Điển.