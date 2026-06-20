Nhận định, dự đoán kết quả Bỉ vs Iran: Cần Lukaku tạo khác biệt

(VTC News) -

Bảng G bước vào lượt trận thứ hai trong thế cân bằng hiếm gặp khi cả 4 đội đều có 1 điểm sau ngày ra quân. Bỉ gặp Iran lúc 2h ngày 22/6 trên sân SoFi Stadium, Los Angeles (Mỹ), với mục tiêu giành chiến thắng để mở đường vào vòng 1/16. Đội tuyển Bỉ (đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất) được đánh giá cao hơn.

Thông tin nhanh trận Bỉ vs Iran Thời gian: 2h ngày 22/6. Sân: SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ. Giải đấu: Bảng G World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Bỉ vs Iran

Bỉ không có khởi đầu như kỳ vọng. Trận hòa Ai Cập 1-1 cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia vẫn còn nhiều vấn đề trong cách vận hành tấn công. Đội tuyển Bỉ kiểm soát bóng tốt, có nhiều cầu thủ sáng tạo, nhưng thiếu điểm tựa trong vòng cấm trước khi Romelu Lukaku vào sân và tạo tác động tức thì.

Iran cũng hòa ở lượt mở màn. Đại diện châu Á hai lần bị dẫn trước và hai lần gỡ hòa. Ramin Rezaeian cùng Mohammad Mohebi ghi bàn, trong khi Mehdi Taremi vẫn là trung tâm của các pha lên bóng. Tuy nhiên, đó cũng là trận đấu mà Iran có thể tiếc nuối vì họ tạo ra thế trận đủ tốt để nghĩ đến chiến thắng.

Đội tuyển Bỉ đấu với Iran ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026.

Khác biệt của trận này nằm ở cách hai đội tiếp cận không gian. Bỉ sẽ cầm bóng nhiều hơn, tìm cách kéo giãn khối phòng ngự thấp của Iran bằng Kevin De Bruyne, Jeremy Doku và Leandro Trossard. Iran nhiều khả năng chơi hẹp, phòng ngự số đông và chờ Taremi hoặc Rezaeian tạo ra khoảnh khắc trong các pha chuyển trạng thái.

Bỉ nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân, nhưng Iran là kiểu đối thủ có thể khiến đội cửa trên mất kiên nhẫn. Nếu không ghi bàn sớm, “Quỷ đỏ” dễ rơi vào trận đấu có nhịp thấp và nhiều va chạm.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026, Iran đứng trên đội tuyển Bỉ. Dù 2 đội cùng có 1 điểm ở lượt trận ra quân nhưng Iran ghi bàn nhiều hơn.

Phong độ Bỉ

Bỉ thắng 3 và hòa 3 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước trận hòa Ai Cập, họ từng thắng Tunisia 5-0, Croatia 2-0 và Mỹ 5-2. Hàng công vì vậy không phải vấn đề lớn về mặt sản lượng bàn thắng, nhưng sự ổn định khi gặp các hàng thủ thấp vẫn là dấu hỏi.

Đội tuyển Bỉ cần Romelu Lukaku trong đội hình. (Ảnh: Reuters)

Trận ra quân cho thấy Bỉ vẫn phụ thuộc nhiều vào khoảnh khắc của các ngôi sao cũ. De Bruyne là nguồn sáng tạo chính, còn Lukaku tạo khác biệt ngay sau khi vào sân. Việc Lukaku có thể đá chính trước Iran là chi tiết quan trọng, bởi Bỉ cần một trung phong đủ sức ghim cặp trung vệ đối thủ và tấn công các quả tạt.

Dù vậy, Bỉ đã không thắng 3 trận gần nhất tại World Cup. Hàng thủ cũng chưa tạo cảm giác chắc chắn, nhất là khi Zeno Debast vắng mặt và cặp trung vệ Brandon Mechele - Nathan Ngoy chưa có nhiều kinh nghiệm ở sân chơi lớn.

Phong độ Iran

Iran thắng 2, hòa 3 và thua 1 trong 6 trận gần nhất. Đội bóng của huấn luyện viên Amir Ghalenoei không quá bùng nổ, nhưng có tính tổ chức tốt và quen với việc chơi trong thế phòng ngự phản công.

Trận hòa New Zealand 2-2 cho thấy Iran có sức bật tinh thần đáng kể. Rezaeian trở thành điểm sáng khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo. Mohebi cũng chơi nổi bật ở cánh phải, còn Taremi tiếp tục là điểm đến quan trọng ở tuyến trên.

Iran chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup. Tính đến trước trận gặp Bỉ, đại diện Tây Á chỉ thắng 3 trong 19 trận ở sân chơi này. Iran cũng thua 7 trong 10 trận World Cup trước các đội châu Âu. Để có điểm trước Bỉ, họ cần giữ cự ly phòng ngự tốt hơn và hạn chế những khoảng trống giữa hậu vệ biên với trung vệ.

Iran chia điểm với New Zealand ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Bỉ vs Iran

Bỉ vẫn thiếu Zeno Debast vì chấn thương. Trung vệ này đã trở lại tập riêng nhưng chưa sẵn sàng thi đấu, nên Mechele và Ngoy nhiều khả năng tiếp tục đá chính ở trung tâm hàng thủ. Hai biên có thể có thay đổi, khi Timothy Castagne, Thomas Meunier hoặc Maxim De Cuyper đều cạnh tranh suất ra sân.

Điểm đáng chú ý nhất là vị trí tiền đạo. Lukaku vào sân từ ghế dự bị trước Ai Cập và góp phần trực tiếp vào bàn gỡ hòa. Nếu đủ thể lực đá chính, anh sẽ giúp Bỉ có điểm tựa rõ ràng hơn so với phương án Charles De Ketelaere đá cao nhất.

Iran có vài lo ngại về tình hình lực lượng ở tuyến giữa. Saman Ghoddos gặp vấn đề ở mắt cá nhưng vẫn có khả năng ra sân, trong khi Roozbeh Cheshmi chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất. Taremi, Rezaeian, Saeid Ezatolahi và Mohebi vẫn là những nhân tố quan trọng trong bộ khung của HLV Ghalenoei.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Iran

Bỉ: Courtois; Meunier, Mechele, Ngoy, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Yousefi, Ezatolahi, Ghoddos, Mohebi; Taremi, Moghanlou.

Dự đoán tỷ số Bỉ vs Iran

Dự đoán Bỉ - iran: Đội nào thắng?

Bỉ có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu. Iran sẽ không mở không gian cho De Bruyne xử lý thoải mái ở trung lộ. Đội bóng châu Á có thể kéo thấp đội hình, bóp nghẹt khoảng giữa sân và buộc Bỉ phải đưa bóng ra biên nhiều hơn.

Sự hiện diện của Lukaku là yếu tố có thể thay đổi trận đấu. Nếu anh đá chính, Bỉ có thêm mục tiêu trong vòng cấm và khả năng tận dụng bóng hai tốt hơn. Iran vẫn có cơ hội ghi bàn nhờ Taremi, Rezaeian hoặc các tình huống cố định, nhưng họ khó duy trì sức ép trong thời gian dài.

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về kịch bản Bỉ thắng sát nút. Trận đấu có thể xuất hiện từ 2 đến 3 bàn, với khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức đáng chú ý. Bỉ nhỉnh hơn về số cú sút và phạt góc, còn Iran có thể tạo nguy hiểm từ phản công và bóng cố định.

Theo thuật toán mô phỏng của siêu máy tính Sports Mole, tỷ số có xác suất cao nhất cho chiến thắng của Bỉ là 1-0. Các kịch bản 2-1 và 2-0 cũng nằm trong nhóm tỷ số đáng chú ý.

Dự đoán kết quả: Bỉ 2-1 Iran.