FIFA bán vé cho CĐV dự họp báo chung kết World Cup 2026

(VTC News) -

Theo La Gazzetta dello Sport, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ bán vé cho buổi họp báo trước trận chung kết World Cup 2026, đồng thời thu thêm tiền đối với người hâm mộ muốn chụp ảnh cùng các khách mời.

Thông thường, các buổi họp báo được tổ chức một ngày trước trận đấu ngay tại sân vận động đăng cai. Tuy nhiên, sự kiện lần này được dời sớm hơn 24 giờ và chuyển tới khán phòng lớn của Trung tâm Hội nghị Javits ở Manhattan, cách Madison Square Garden không xa. Chương trình mang tên Fanatics Fest NYC, theo tên nhà tài trợ chính.

Việc bán vé cho buổi họp báo trước trận chung kết World Cup 2026 là sáng kiến mới của FIFA. (Ảnh: Reuters)

Người hâm mộ có thể mua vé tham dự buổi họp báo với giá 81,54 USD (khoảng 2,1 triệu đồng). Người mua vé còn có thể đặt một số câu hỏi cho các huấn luyện viên và cầu thủ. Tuy nhiên, với hàng trăm phóng viên đã được cấp thẻ tác nghiệp, việc giành được quyền cầm micro để đặt câu hỏi được đánh giá là điều rất khó khăn.

Giữa buổi họp báo còn có một hoạt động mang tên "photo opportunity" (cơ hội chụp ảnh), dù FIFA chưa công bố chi tiết. Theo nguồn tin của La Gazzetta dello Sport, người hâm mộ sẽ phải trả thêm 150 USD (khoảng 4 triệu đồng) để được chụp một bức ảnh selfie.

Hiện chưa rõ người hâm mộ sẽ được chụp cùng ai, nhưng hai cái tên được nhắc đến là cựu ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez và cựu trung vệ tuyển Anh Rio Ferdinand, khách mời đặc biệt của FIFA.

Đúng như tên gọi, Fanatics Fest NYC được tổ chức bởi Fanatics, nền tảng thương mại điện tử của Mỹ chuyên kinh doanh các sản phẩm lưu niệm thể thao. Với sự kiện này, mọi cơ hội đều được tận dụng để biến các hoạt động liên quan đến bóng đá thành những chương trình bán vé thu tiền.