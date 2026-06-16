'Ông kẹ' trên khán đài Thổ Nhĩ Kỳ gây sốt ở World Cup 2026

Udi Naco cùng các cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ cổ vũ đội tuyển quốc gia. (Video: @udi_neco/Instagram)
Trong trận đấu Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ bảng D tại World Cup 2026 ngày 14/6, một cổ động viên đặc biệt đã xuất hiện nổi bật giữa hàng nghìn khán giả. Ống kính truyền hình từng nhiều lần hướng về cổ động viên này trên khán đài.
Cổ động viên này có biệt danh Udi Neco (tên thật là Necdet Olcerman). Ông là người hâm mộ trung thành của câu lạc bộ Besiktas và đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại hình độc đáo của ông trên khán đài nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Ngoài vai trò là một cổ động viên nổi tiếng, Udi Neco từng phục vụ trong Lực lượng Hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan quân sự kiêm thực thi pháp luật của nước này.
Nhờ sự nổi tiếng trong giới bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Udi Neco sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu của Besiktas cũng như đội tuyển quốc gia.
Trong trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra sức ép lớn hơn nhưng Australia lại cho thấy sự thực dụng và hiệu quả ở những khoảnh khắc quyết định. Đây là trận đầu tiên ở World Cup 2026 có phần thắng nghiêng về đội có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Chung cuộc, Australia giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Các cổ động viên Australia cũng gây chú ý trên khán đài với màn ăn mừng "shoey" nổi tiếng. Họ rót bia vào giày rồi uống cạn trong tiếng reo hò của khán giả xung quanh.