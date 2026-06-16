Bí kíp tránh nóng mùa hè Đà Nẵng: Sáng vi vu đỉnh Bà Nà, tối đi xem pháo hoa

(VTC News) -

Những ngày này, Đà Nẵng bước vào khoảng thời gian sôi động nhất trong năm khi DIFF 2026 liên tục khuấy động bầu không khí bên sông Hàn thứ Bảy hàng tuần.

Trong khi mùa hè Đà Nẵng khá oi nóng, nhiều du khách đang lựa chọn một công thức du lịch mới: ban ngày lên đỉnh Bà Nà tận hưởng khí hậu mát mẻ, chiều hòa mình vào không khí lễ hội, tối trở về trung tâm thành phố để thưởng thức những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

Trốn nóng giữa biển mây trên đỉnh Bà Nà

Mùa hè trên đỉnh Bà Nà những ngày này được khoác lên sắc vàng của hoa hướng dương và không khí lễ hội kéo dài từ sáng tới tối. Từ khu vực Lâu đài Mặt Trăng đến Suối Mơ, những thảm hoa trải dài giữa nền trời xanh và những lớp mây bảng lảng, tạo nên khung cảnh vừa giàu sức sống vừa đủ lãng mạn để trở thành một trong những góc check-in được săn đón nhất mùa hè này.

Lễ hội Mặt trời đang diễn ra tại Bà Nà với nhiều hoạt động hấp dẫn chờ đón du khách.

Bên cạnh những vườn hoa đang vào độ đẹp nhất trong năm, Lễ hội Mặt trời Sun Fest 2026 cũng khiến không khí trên đỉnh núi trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Loạt minigame hấp dẫn khiến không khí lễ hội thêm bùng nổ với thử thách “Truy tìm Vua Bia” dành cho những tay đua tốc độ, hay màn so sức “Keg Holding” – thi nâng thùng bia 20kg dưới tiếng hò reo sôi động của Mascot Vua Bia.

Xen kẽ giữa những pha thử sức kịch tính, du khách nhâm nhi bia thủ công mát lạnh, thưởng thức xúc xích Bà Nà nướng thơm lừng hay khám phá cả dải ẩm thực đường phố châu Âu từ kebab, hotdog đến những chiếc bánh ngọt thanh tao – tất cả hòa quyện thành một bữa tiệc giác quan đúng nghĩa.

Cùng với những khu vườn ngập sắc hoa và không khí lễ hội tưng bừng, mùa hè năm nay Bà Nà còn có thêm một trải nghiệm mới dành cho những ai yêu thích nghệ thuật và công nghệ.

Đó là Lumiere Light Art, không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác rộng gần 800 m² với chủ đề “Nguồn Cội” đưa du khách bước vào một thế giới nơi ánh sáng không còn đứng yên mà liên tục chuyển động theo từng bước chân và cử chỉ.

Mỗi chuyển động đều trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật, tạo nên hành trình khám phá giàu tính tương tác và khác biệt so với những trải nghiệm quen thuộc tại Bà Nà trước đây.

Tiệm bánh trứ danh Eric Kayser đến từ nước Pháp đã có mặt tại Bà Nà Hills.

Giữa một ngày rong chơi trên đỉnh núi, nhiều du khách chọn dành một khoảng nghỉ ngắn tại Eric Kayser, tiệm bánh Pháp vừa ra mắt tại Sun World Ba Na Hills đúng ngày khai mạc 30/05. Nằm giữa không gian Làng Pháp cổ kính, tiệm bánh mang đến cảm giác như một góc Paris thu nhỏ giữa mây trời.

Hương thơm của những chiếc croissant mới ra lò, ly cà phê nóng hay những chiếc bánh ngọt chuẩn vị Pháp tạo nên một khoảng nghỉ dễ chịu trước khi tiếp tục hành trình khám phá. Với nhiều du khách, đó lại là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của một ngày trên đỉnh Bà Nà.

Thưởng thức đại tiệc nghệ thuật ánh sáng bên sông Hàn

Sau một ngày tránh nóng và vui chơi trên Bà Nà, những tuyến phố ven sông đông dần lên, chính là lúc không khí lễ hội DIFF lan tỏa khắp thành phố sông Hàn vào các tối thứ 7.

Những màn pháo hoa mãn nhãn của DIFF 2026 bừng sáng trên bầu trời mùa hè Đà Nẵng.

Nếu ban ngày thuộc về những biển hoa, những con phố châu Âu trên đỉnh núi và tiết trời mát lành của Bà Nà, thì đêm xuống là thời khắc của bữa tiệc nghệ thuật, âm thanh và ánh sáng tại DIFF. Không khí “thành phố không ngủ” của Đà Nẵng mùa DIFF kéo dài dọc các tuyến ven sông Hàn, khu vực Bạch Đằng hay những rooftop bar đông nghịt khách mỗi tối pháo hoa.

Trong đó, lựa chọn ngồi xem pháo hoa tại khán đài để thưởng thức trọn vẹn nghệ thuật pháo hoa và âm nhạc vẫn được nhiều du khách ưu tiên nhất.

Khách hàng mua vé DIFF trên website booking.sunworld.vn hoặc ứng dụng Sun Paradise Land hiện nay sẽ được giảm tới 20% giá vé. Đặc biệt, khi thanh toán bằng thẻ Visa, mức ưu đãi còn được cộng thêm 10% (tối đa 500.000 đồng).

Trong bối cảnh sức hút của các đêm thi ngày càng tăng nhiệt, nhiều du khách đang lựa chọn đặt vé sớm để chủ động chỗ ngồi “thảnh thơi” và tận hưởng được trọn vẹn toàn bộ trải nghiệm DIFF từ sân khấu nghệ thuật đến màn trình diễn pháo hoa quốc tế mãn nhãn trên bầu trời.

Ưu đãi hấp dẫn từ Sun PhuQuoc Airways sẽ mở ra hành trình trải nghiệm trọn vẹn cho du khách trong mùa DIFF 2026.

Mùa hè này, hành trình ấy còn trở nên thuận tiện hơn với du khách lựa chọn bay đến Đà Nẵng bằng Sun PhuQuoc Airways (SPA). Từ ngày 6/6 đến 7/7, hành khách của SPA khi mua vé cáp treo Sun World Ba Na Hills sẽ được tặng thêm vé Wow Pass Silver và buffet trưa với tổng giá trị ưu đãi lên tới 680.000 đồng.

Nhờ đó, một ngày khám phá Bà Nà có thể trở nên thư thái hơn, từ việc tiết kiệm thời gian chờ cáp treo đến khoảng nghỉ dễ chịu bên bữa trưa giữa không gian mát lành trên đỉnh núi Chúa, trước khi tiếp tục hành trình trở về thành phố để đón một đêm DIFF rực rỡ.

Năm nay, DIFF 2026 cũng được Travel + Leisure vinh danh trong top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh, đưa Đà Nẵng và DIFF trở thành một trong những điểm hẹn mùa hè “hot” nhất trong khu vực. Có lẽ vì thế mà lịch trình “sáng đi Bà Nà, tối xem pháo hoa” đang được nhiều du khách lựa chọn trong mùa DIFF năm nay.

Chỉ trong một ngày, người ta có thể bắt đầu bằng tiết trời mát lành trên đỉnh núi, dạo giữa những biển hoa rực rỡ, thưởng thức một lát cắt rất châu Âu giữa lòng Bà Nà, rồi khép lại hành trình bằng những màn pháo hoa thắp sáng bầu trời bên sông Hàn.