Đóng

Artemis 3 lộ diện: NASA chạy đua đưa con người trở lại Mặt Trăng

(VTC News) -

NASA đặt mục tiêu đưa phi hành đoàn trở lại Mặt Trăng vào cuối năm 2027 thông qua sứ mệnh Artemis 3.

VTC News
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới