Lượng khách xác thực thuê bao Viettel tăng 40% sau đợt khóa SIM một chiều

(VTC News) -

Ngày 15/6, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết lượng khách hàng đến trực tiếp các điểm giao dịch để xác thực thông tin thuê bao tăng khoảng 40% so với những ngày trước đó, sau khi nhà mạng thực hiện khóa một chiều các thuê bao chưa hoàn tất xác thực theo quy định.

Khách hàng xác thực thuê bao tại một điểm giao dịch của Viettel ngày 15/6.

Theo Viettel, từ 0h ngày 15/6, các thuê bao thuộc diện phải cập nhật thông tin nhưng chưa thực hiện đã bị tạm dừng chiều gọi đi theo lộ trình của Thông tư 08. Đây là quy định nhằm chuẩn hóa thông tin thuê bao, góp phần bảo đảm an toàn thông tin và hạn chế các hành vi lợi dụng SIM không chính chủ.

Trước nhu cầu giao dịch tăng cao, Viettel đã điều chỉnh thời gian phục vụ tại toàn bộ hệ thống cửa hàng trên cả nước. Các điểm giao dịch mở cửa từ 7h sáng, sớm hơn một giờ so với thông thường, và hoạt động đến 20h.

Tại những địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, các cửa hàng Viettel tiếp tục phục vụ sau 20h để hỗ trợ công nhân và người lao động đến làm thủ tục xác thực sau giờ tan ca.

Nhà mạng cho biết đã tăng cường nhân sự tại các điểm giao dịch, đồng thời duy trì bộ phận điều hành hoạt động 24/24h nhằm theo dõi lưu lượng giao dịch và điều phối nguồn lực khi cần thiết.

Bên cạnh hệ thống cửa hàng và các siêu thị Viettel Store, doanh nghiệp cho biết tiếp tục duy trì khoảng 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc để hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao.

Viettel cũng khuyến nghị người dùng thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng My Viettel, trợ lý ảo Viettel Tammi hoặc ứng dụng VNeID để giảm thời gian chờ đợi và hạn chế phải đến trực tiếp điểm giao dịch.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc các trường hợp khó khăn trong việc đi lại, Viettel tiếp tục duy trì dịch vụ hỗ trợ tận nhà. Khách hàng có thể liên hệ tổng đài 18008098, bấm phím 0 để đăng ký hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao.

Theo lộ trình được Viettel thông báo, sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, tức ngày 15/8/2026, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ bị tạm dừng cả hai chiều liên lạc. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định hiện hành.