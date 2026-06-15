Nhà mạng tăng cường hỗ trợ người dân ngày đầu khóa sim chưa xác thực

(VTC News) -

Hơn 11h ngày 15/6, bà Lương Thị Hòa có mặt tại điểm giao dịch Viettel trên đường Minh Khai (Hà Nội) để nhờ nhân viên hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao.

Theo bà Hòa, dù đã nhận được tin nhắn thông báo từ khá lâu nhưng do không biết cách thao tác trên điện thoại để tự xác thực, đồng thời ngại đến điểm giao dịch nên bà nhiều lần trì hoãn.

“Sáng nay con trai bảo nếu mẹ không đi xác thực thì sẽ không gọi điện được nữa nên tôi mới ra đây làm”, bà Hòa chia sẻ.

Bà Lương Thị Hòa được nhân viên Viettel hỗ trợ xác thực sinh trắc học. (Ảnh: Minh Hoàn)

Trong khi đó, chị H.V.P (Hào Nam, Hà Nội) cho biết vẫn còn một số điện thoại đăng ký cho công ty riêng chưa kịp xác thực. Tuy nhiên, chiều 15/6, nhân viên Viettel đã đến tận công ty để hỗ trợ hoàn tất thủ tục.

Ghi nhận của Báo Điện tử VTC News tại một số điểm giao dịch của Viettel và VinaPhone trong ngày đầu tiên thực hiện khóa một chiều đối với các thuê bao chưa xác thực cho thấy không xuất hiện tình trạng người dân đổ xô đến làm thủ tục.

Đại diện điểm giao dịch Viettel trên đường Minh Khai cho biết cửa hàng đã mở cửa sớm hơn thường lệ một giờ trong ngày 15/6. Lượng khách tăng so với những ngày trước nhưng không xảy ra quá tải.

Tương tự, tại điểm giao dịch VinaPhone trên phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội), số lượng khách đến xác thực thuê bao do bị khóa một chiều cũng tăng lên. Theo đại diện cửa hàng, phần lớn khách hàng đến làm thủ tục trong ngày là người cao tuổi hoặc không thành thạo công nghệ.

Khẩn trương xác thực thuê bao

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, từ ngày 15/6, các nhà mạng bắt đầu tạm dừng dịch vụ chiều gọi đi và nhắn tin SMS đối với hàng triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin.

Sau 30 ngày (tính từ hôm nay), nếu các thuê bao vẫn không thực hiện xác thực thì nhà mạng tiếp tục tạm dừng dịch vụ chiều gọi đến. Và sau 60 ngày sẽ khóa hoàn toàn SIM. Và khách hàng của VinaPhone sẽ có thêm 10 ngày được nhà mạng giữ số. Trong khi khách hàng của Viettel sẽ có 60 ngày được nhà mạng bảo toàn đối với những số đẹp trước khi bị thu hồi vào kho số chung.

Khách hàng đến làm xác thực thuê bao tại điểm giao dịch của VinaPhone sáng ngày 15/6. (Ảnh: Minh Hoàn)

Các doanh nghiệp viễn thông khuyến cáo người dùng chủ động kiểm tra các thông báo từ nhà mạng và hoàn tất xác thực trong thời gian sớm nhất nhằm tránh gián đoạn liên lạc hoặc mất quyền sử dụng số thuê bao.

Theo đó, người dùng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng như My VNPT, My Viettel hoặc ứng dụng VNeID đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ngoài hình thức trực tuyến, khách hàng cũng có thể đến các điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp. Khi thực hiện xác thực, người dùng cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu thông tin.

Theo thống kê, Viettel đã thực hiện khóa một chiều đối với hơn 5 triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin từ 0h ngày 15/6 và VinaPhone là gần 3 triệu thuê bao từ 9h cùng ngày.