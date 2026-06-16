Triển lãm Branded Living: Khi chuẩn sống hàng hiệu 'thấu' trong từng điểm chạm

(VTC News) -

Branded Living – Hành trình hiện thực hóa chuẩn sống hàng hiệu

Thị trường bất động sản cao cấp đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận giá trị. Bên cạnh thương hiệu, vị trí hay thiết kế, giá trị của một không gian sống ngày càng được xác lập bởi khả năng đồng hành cùng gia chủ theo thời gian.

Đó là chất lượng được gìn giữ theo thời gian, dịch vụ vận hành nhất quán, cộng đồng được nuôi dưỡng và những trải nghiệm sống đủ tinh tế để trở thành một phần của nếp sống mỗi ngày.

Từ góc nhìn đó, Branded Living không chỉ là một khái niệm về bất động sản hàng hiệu, mà là hệ giá trị giúp chuẩn sống hàng hiệu được hiện thực hóa trong đời sống thực tế.

Lần đầu tiên, hàng hiệu trong bất động sản sẽ được “thấu” qua từng điểm chạm tại Triển lãm trải nghiệm Branded Living.

Tại Masterise Homes, triết lý này hiện diện xuyên suốt toàn bộ danh mục phát triển, từ các dự án hàng hiệu hợp tác cùng những thương hiệu quốc tế danh tiếng đến Lumière Series và Masteri Collection.

Dù mang những bản sắc riêng biệt, mỗi dòng sản phẩm đều được kiến tạo trên cùng một hệ quy chiếu về chất lượng sống, trải nghiệm và giá trị bền vững, được thể hiện qua tư duy quy hoạch, tiêu chuẩn phát triển, chất lượng hoàn thiện, dịch vụ vận hành, bản sắc cộng đồng và khả năng duy trì giá trị theo thời gian.

Trên hành trình ấy, Masterise Homes không ngừng góp phần mở rộng cách thị trường nhìn nhận về “sống hàng hiệu”.

Từ những cuộc đối thoại chuyên sâu tại Branded Living Summit, các giải thưởng uy tín trong nước và khu vực như Asia Pacific Property Awards, Real Estate Asia Awards, đến sự ghi nhận từ truyền thông quốc tế khi International Business Times gọi tên Masterise Homes là “Nhà định chuẩn”, và gần đây nhất là sự ra đời của Branded Living Magazine – tất cả đều phản ánh một nỗ lực nhất quán nhằm định hình và lan tỏa những giá trị cốt lõi của Branded Living.

Và khi những tiêu chuẩn đã được xác lập, một câu hỏi mới được đặt ra: làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được hiểu, mà còn có thể được cảm nhận một cách trực quan?

Đó cũng chính là điểm khởi đầu cho Triển lãm trải nghiệm Branded Living với chủ đề “Thấu”, sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20/6 tới đây tại Masterise Homes Sales Gallery (Ocean Park 3, Hưng Yên).

Không dừng lại ở việc kể về Branded Living, triển lãm được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu được tái hiện qua không gian, nghệ thuật, thiết kế, dịch vụ và những điểm chạm cảm xúc, để người tham dự có thể trực tiếp nhìn thấy, chạm tới và cảm thấu.

Hành trình “Thấu” qua những điểm chạm thực tế

Từ những điểm chạm đầu tiên, khách tham quan được dẫn dắt khám phá những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu, nơi sự chỉn chu trong thiết kế, chất lượng trong từng chi tiết và tư duy phát triển dài hạn cùng tạo nên một trải nghiệm sống khác biệt.

Khi hành trình tiếp tục mở ra, không gian, nghệ thuật và dịch vụ dần hòa quyện trong một mạch cảm xúc xuyên suốt, để Branded Living không còn là một khái niệm, mà hiện diện qua những trải nghiệm sống động và chân thực.

Càng đi sâu vào hành trình ấy, mỗi người càng dễ tìm thấy sự đồng điệu với chính mình: hình dung rõ hơn về nơi mình muốn sống, cộng đồng mình muốn thuộc về và những giá trị mình lựa chọn theo đuổi. “Sống hàng hiệu” vì thế không chỉ được nhìn nhận qua những tiêu chuẩn hữu hình, mà còn được cảm nhận như một phong cách sống phản chiếu bản sắc và khát vọng của mỗi cá nhân.

Cảm thấu “sống hàng hiệu” qua 3 không gian trải nghiệm tại “Thấu”.

Tinh thần đó được diễn giải qua ba không gian trải nghiệm đại diện cho hệ giá trị Branded Living. Nếu “Gắn Kết Sâu Sắc” tôn vinh những mối liên kết giữa con người, gia đình và cộng đồng, thì “Chất Sống Tinh Hoa” mở ra thế giới của sự cân bằng, gu thẩm mỹ và những lựa chọn sống có chủ đích.

Trong khi đó, “Dấu Ấn Vị Thế” khắc họa bản sắc cá nhân, giá trị di sản và những dấu ấn vượt lên trên thời gian. Song hành cùng đó, không gian Branded Living Magazine tiếp tục mở rộng cuộc đối thoại về sống hàng hiệu qua lăng kính văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ và phong cách sống đương đại.

Triển lãm trải nghiệm Branded Living không chỉ là một không gian để chiêm ngưỡng, mà là một hành trình để cảm thấu. Hơn một thập kỷ tiên phong định chuẩn được Masterise Homes chuyển hóa thành những trải nghiệm đa điểm chạm, nơi chuẩn sống hàng hiệu hiện diện qua những cảm nhận chân thực và gần gũi hơn bao giờ hết.

Sự cộng hưởng của nghệ thuật, thiết kế và phong cách sống trong không gian trải nghiệm Branded Living.

Bởi với Masterise Homes, những giá trị bền vững không được ghi nhớ bằng những tuyên ngôn, mà bằng khả năng tạo nên sự đồng điệu giữa không gian, con người và những giá trị sống mà họ lựa chọn theo đuổi.

Hãy đến “Thấu” để trực tiếp quan sát, cảm nhận và tự mình lý giải giá trị của chuẩn sống hàng hiệu.