Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026 - XSBL 16/6

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 16/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSBL 9/6/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 9/6/2026 như sau:
- XSBL 2/6/2026
Kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) ngày 2/6/2026 có giải đặc biệt là 281116 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSBL 26/5/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công bố kết quả xổ số ngày 26/5/2026 với giải đặc biệt là 085856 và các hạng giải khác như sau:
- XSBL 19/5/2026
Kết quả xổ số ngày 19/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 269950 và các hạng giải khác như sau:
Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải nhận 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải nhận 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải nhận 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.
- Thứ 3: Đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 5: Đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.
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