Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/6/2026 - XSBL 9/6

XSBL 9/6. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 9/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/6/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 9/6/2026

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- XSBL 2/6/2026

Kết quả xổ số ngày 2/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 281116 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 2/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 2/6/2026.

- XSBL 26/5/2026

Kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) ngày 26/5/2026 có giải đặc biệt là 085856 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBL 26/5, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 26/5/2026.

- XSBL 19/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công bố kết quả xổ số ngày 19/5/2026 với giải đặc biệt là 269950 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 19/5, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 19/5/2026.

- XSBL 12/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 12/5/2026 như sau:

XSBL 12/5, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 12/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải nhận 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải nhận 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải nhận 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: Đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.