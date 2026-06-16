Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/6/2026 - XSQNA 16/6

Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 16/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 16/6/2026

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- XSQNA 9/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam (XSQNA) ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 275897 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNA 9/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 9/6/2026.

- XSQNA 2/6/2026

Kết quả xổ số ngày 2/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng có giải đặc biệt là 630950 và các hạng giải khác như sau:

XSQNA 2/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 2/6/2026.

- XSQNA 26/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công bố kết quả xổ số ngày 26/5/2026 với giải đặc biệt là 672527 và các hạng giải khác như sau:

XSQNA 26/5, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 26/5/2026.

- XSQNA 19/5/2026

Kết quả xổ số ngày 19/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng như sau:

XSQNA 19/5, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 19/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Địa điểm nhận thưởng

Người trúng thưởng có thể đến một trong các địa điểm sau để làm thủ tục lĩnh thưởng:

- Trụ sở công ty xổ số kiến thiết của tỉnh hoặc thành phố phát hành vé trúng thưởng.

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc công ty xổ số phát hành vé.

- Đại lý vé số được công ty uỷ quyền làm thủ tục trả thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai gồm có đài Phú Yên, Huế sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy có đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật có đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

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