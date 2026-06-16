Dùng mạng xã hội truyền thông chính sách, hút 20 triệu lượt tiếp cận mỗi ngày

(VTC News) -

Sáng 16/6, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Cổng TTĐT Chính phủ hòa mạng Internet toàn cầu.

Cách đây 20 năm, ngày 10/1/2006, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát lệnh chính thức đưa Website Chính phủ, nay là Cổng TTĐT Chính phủ, lên Internet.

Sự ra đời của Cổng TTĐT Chính phủ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về công khai, minh bạch hoạt động của Chính phủ và phát huy quyền làm chủ, giám sát của Nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà kỷ niệm cho lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. (Ảnh: VGP)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ của Cổng TTĐT Chính phủ thời gian qua trong việc nâng cao chất lượng công tác truyền thông trên đa nền tảng với các hình thức hiện đại, thân thiện, phong phú.

"Tôi ấn tượng nhất là các đồng chí tiên phong trong sử dụng mạng xã hội xuyên biên giới để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với lượng trung bình khoảng 20 triệu lượt tiếp cận mỗi ngày", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Cổng TTĐT Chính phủ đã năng động, sáng tạo, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp, trực tuyến với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn, đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp...

Qua đó, nhiều vấn đề nóng, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn được trao đổi, giải đáp, kịp thời làm rõ, góp phần cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai, thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng Cổng TTĐT Chính phủ cũng đã làm tốt việc dẫn dắt định hướng dư luận xã hội, phát huy vai trò là cầu nối hữu hiệu giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp, xã hội, bạn bè quốc tế; là diễn đàn tương tác hiệu quả giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Cổng TTĐT Chính phủ đã thực hiện hiệu quả vai trò đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 196/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ được nâng cấp thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: VGP)

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cổng TTĐT Chính phủ, sau này là Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Trong đó đặc biệt chú trọng việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông của một cơ quan thông tin, truyền thông chính sách chính thống, chủ lực của Chính phủ, nhất là trên môi trường số với phương châm chủ động, kịp thời, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý việc xây dựng và phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng. Tích cực tiếp nhận thông tin từ các cơ quan cũng như chủ động theo dõi, phối hợp, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh yêu cầu Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế. Quản lý, vận hành hiệu quả các kênh tương tác, kết nối với người dân và doanh nghiệp trong tiếp nhận và xử lý thông tin.

Nhận trung bình gần 47.000 phản ánh, kiến nghị mỗi năm

Nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển, ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ cho rằng thành quả lớn nhất là xây dựng được niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Cổng TTĐT Chính phủ đã làm tốt vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng.

Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm. (Ảnh: VGP)

Không chỉ là cơ quan thông tin, Cổng TTĐT Chính phủ còn tổ chức hiệu quả nhiều cuộc họp báo, tọa đàm, diễn đàn nhằm cung cấp thông tin chính sách, giải đáp các vấn đề được xã hội quan tâm như điện, xăng dầu, vaccine, phòng chống dịch bệnh..., qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân đối với hoạt động điều hành của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Hồng Sâm, một trong những dấu ấn nổi bật của Cổng TTĐT Chính phủ là thực hiện tốt vai trò cầu nối ngắn nhất giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Hằng năm, Cổng TTĐT Chính phủ tiếp nhận trung bình gần 47.000 phản ánh, kiến nghị, góp ý và hiến kế của tổ chức, công dân gửi tới Chính phủ.

"Chúng tôi đã tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, hiến kế, góp ý của người dân và doanh nghiệp gửi tới Chính phủ với phương châm không có ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong những thời điểm như đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ… với phương châm ở đâu có Nhân dân thì ở đó phải có truyền thông", ông Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh.

Ông dẫn chứng, trong cơn bão Yagi năm 2024, khi xuất hiện thông tin thất thiệt về việc vỡ đập Thác Bà, Cổng TTĐT Chính phủ đã nhanh chóng phát đi thông tin chính thức khẳng định hồ đập vẫn an toàn, góp phần trấn an người dân và ổn định tình hình.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT Chính phủ còn tổ chức hiệu quả truyền thông chính sách đầy đủ vòng đời chính sách: Từ sáng kiến chính sách, xây dựng dự thảo, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến và giải thích chính sách sau khi chính sách được ban hành, tiếp nhận ý kiến phản hồi chính sách…

Một điểm nhấn khác được Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ đề cập là việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ và các nền tảng số trong hoạt động truyền thông. Cổng TTĐT Chính phủ sử dụng tất cả những nền tảng, công cụ đang có để tổ chức truyền thông nhanh nhất, nhất là trên nền tảng số, mạng xã hội.

Hiện Cổng TTĐT Chính phủ được đánh giá là đi đầu, hiệu quả nhất trong sử dụng các nền tảng xuyên biên giới và là nguồn cảm hứng cho các cơ quan trong hệ thống chính trị trong việc sử dụng các nền tảng xuyên biên giới phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

"Fanpage Thông tin Chính phủ trung bình mỗi ngày đạt khoảng 20 triệu lượt tiếp cận. Đặc biệt, bài viết về thông tin 'Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập' đạt 25,8 triệu lượt tiếp cận chỉ sau 3 giờ đăng tải. Riêng ngày 2/9/2025 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh), Fanpage này đạt 128,4 triệu lượt tiếp cận", ông Nguyễn Hồng Sâm cho biết.