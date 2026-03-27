Ban Bí thư: Đến 2030, hình thành các tập đoàn truyền thông chủ lực quốc gia

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ quan điểm xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xuất bản còn là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam; xây dựng và bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội; dẫn dắt, định hướng thẩm mỹ, nâng cao dân trí và phát triển văn hóa; xây dựng, bảo vệ, phát huy giá trị con người Việt Nam.

Đảng và Nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo thông qua cơ chế, chính sách và đầu tư, trong đó nhấn mạnh các mô hình hợp tác công tư, hiện đại hóa công nghệ và hạ tầng. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới đào tạo và quản trị được xác định là nhiệm vụ cấp bách để xây dựng đội ngũ làm xuất bản chuyên nghiệp.

Ban Bí thư đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu xây dựng hệ thống xuất bản tinh gọn, hiện đại, hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia hoạt động đa nền tảng, đa sản phẩm. Các đơn vị này vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa tham gia mạnh mẽ vào thị trường nội dung số, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá, với việc phát triển hạ tầng công nghệ, nội dung số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong toàn bộ quy trình xuất bản. Hệ thống xuất bản đa phương tiện sẽ được đẩy mạnh, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Song song với đó, việc phát triển văn hoá đọc được chú trọng thông qua xây dựng thư viện số, tủ sách điện tử, không gian đọc hiện đại và mạng lưới phát hành rộng khắp, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Xuất bản sách song ngữ, sách bằng tiếng dân tộc cũng được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm độc giả.

Đồng thời phát triển xuất bản điện tử, 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử và ứng dụng chuyển đổi số trong quy trình xuất bản; 80% cơ sở in có công nghệ hiện đại, quy mô và là ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng.

Mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam có hệ thống xuất bản, truyền thông phát triển mạnh, đa dạng, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Xuất bản trở thành ngành kinh tế số, doanh nghiệp số xuất bản Việt Nam, có năng lực vươn ra toàn cầu; là trung tâm sáng tạo, giao lưu, hợp tác hàng đầu với các nước có hoạt động xuất bản, truyền thông lớn ở khu vực Đông Nam Á và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để thực hiện, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng cơ chế tài chính và chính sách ưu đãi nhằm huy động nguồn lực phát triển ngành. Nội dung xuất bản được xác định là sản phẩm cốt lõi của công nghiệp văn hóa, cần được đầu tư trọng điểm; đồng thời đổi mới mô hình quản trị, phát triển các hình thức xuất bản mới gắn với chuyển đổi số.

Cơ quan quản lý tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt trong môi trường số; hoàn thiện cơ chế bảo vệ bản quyền, quyền tác giả. Chính sách bảo vệ người làm xuất bản trước các hành vi vu khống, xuyên tạc, tấn công trên không gian mạng cũng được đặt ra.

Chỉ thị yêu cầu phát triển văn hóa đọc, xây dựng không gian đọc hiện đại, nâng cao chất lượng Giải thưởng Sách quốc gia; phát triển hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu dùng chung, liên thông hệ thống thư viện và phát hành; mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy trao đổi bản quyền, xuất bản song ngữ và đưa sách Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng đó, ngành xuất bản được yêu cầu xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.