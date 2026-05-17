Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Thế giới chưa ngừng đà tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng mạnh sau những tuyên bố cứng rắn từ lãnh đạo Mỹ và Iran, làm suy giảm kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm khai thông eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố, Tehran “không còn lòng tin” với Mỹ và chỉ sẵn sàng đàm phán nếu Washington thực sự nghiêm túc. Ông cũng nhấn mạnh Iran đã chuẩn bị cho khả năng quay lại xung đột quân sự, nhưng đồng thời vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đang dần mất kiên nhẫn với Iran. Ông cũng cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý rằng Tehran nên mở lại eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.

Giá dầu tiếp tục đi lên.

Theo bà Vandana Hari, nhà sáng lập hãng phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, sự chú ý của thị trường hiện quay trở lại tình trạng bế tắc quanh eo biển Hormuz, cùng nguy cơ xung đột quân sự leo thang trở lại.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa diễn ra trong bối cảnh lượng dự trữ dầu toàn cầu đang sụt giảm mạnh.

Trong khi đó, ông Ole Hansen - chuyên gia tại Saxo Bank cho rằng, đà tăng của giá dầu còn đến từ tác động của các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Bên cạnh đó, cuộc gặp Mỹ - Trung cũng chưa tạo được bước tiến đáng kể trong việc mở lại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h chiều 14/5, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, không cao hơn 24.078 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 27.226 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.