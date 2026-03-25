Tổng Giám đốc VOV: Chuyển 3 cơ quan báo chí về trực thuộc Trung ương Đảng, tăng cường vai trò chủ lực

Tại Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chia sẻ về chủ trương này, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV nhắc lại, ngay sau khi thành lập, Đảng đã ban hành "Án nghị quyết của Trung ương toàn thể Đại hội", trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ mở rộng tuyên truyền, cổ động, xuất bản báo chí, sách, truyền đơn… nhằm giúp quần chúng hiểu rõ mục đích và quan điểm của Đảng trước các vấn đề quan trọng của đất nước.

“Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của báo chí - lực lượng tuyên truyền rộng lớn, góp phần thực hiện sự nghiệp cách mạng, nâng cao dân trí và là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, Đảng tiếp tục đặt ra yêu cầu mới, giao nhiệm vụ cao hơn cho báo chí. Trong đó, VTV, VOV, TTXVN - ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia - tiếp tục giữ vai trò xung kích, góp phần kiến tạo niềm tin, củng cố sự đồng thuận xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch và lan tỏa các giá trị văn hóa, nhân văn, tiến bộ.

“Việc chuyển ba cơ quan báo chí chủ lực về trực thuộc Trung ương Đảng thể hiện sự đổi mới về tư duy, phương thức và cách thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị, báo chí, truyền thông trong giai đoạn mới. Định vị này giúp tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện và thống nhất của Đảng đối với hoạt động báo chí; đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng”, ông Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ.

Tổng Giám đốc VOV cho rằng, với mô hình tổ chức mới, các cơ quan báo chí sẽ có điều kiện phát huy mạnh mẽ hơn vai trò nòng cốt, chủ lực, chủ công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

“Các cơ quan báo chí quốc gia vốn đã làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn trước, nay cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động; góp phần làm chủ không gian thông tin, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận và thực hiện hiệu quả truyền thông chính sách”, ông nói.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển nhanh của các nền tảng số, theo Tổng Giám đốc VOV, báo chí chính thống cần làm chủ công nghệ, tận dụng hiệu quả các phương thức truyền thông hiện đại.

Điều này đòi hỏi đội ngũ người làm báo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời trang bị kỹ năng công nghệ để thích ứng với môi trường truyền thông mới. Qua đó tạo ra các sản phẩm báo chí vừa có giá trị nội dung, vừa hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhu cầu công chúng.

Ông Đỗ Tiến Sỹ cũng cho biết, tại Hội nghị Trung ương lần này, cùng với nội dung về ba cơ quan báo chí, Trung ương sẽ thông qua “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”. Đây là nội dung quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng trong quá trình lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, cũng như trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và Nghị quyết Đại hội XIV.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ (bên phải) và Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng (bên trái) trao đổi cùng các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên VOV tại Trung tâm báo chí Đại hội Đảng XIV hồi tháng 1.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc VOV bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; đồng thời cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và Nhân dân trong thời gian qua.

Ông cũng ghi nhận sự quan tâm của Chính phủ qua các thời kỳ, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, đã dành cơ chế, chính sách và nguồn lực để VOV phát triển, góp phần đưa Đài phát thanh Quốc gia - do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập - trở thành cơ quan báo chí có vị thế và sức ảnh hưởng lớn.

"Truyền thống vẻ vang, tự hào của VOV qua làn sóng phát thanh hơn 80 năm qua và nay có thêm 2 tờ báo điện tử uy tín và các nền tảng số đã vươn tới khắp mọi miền của Tổ quốc, từ đô thị lớn đến vùng nông thôn, miền núi, hải đảo xa xôi, đến với kiều bào và công chúng nước ngoài. Sóng phát thanh với trên 60 trạm phát sóng trong hơn 80 năm qua đã giữ vững làn sóng trong mọi tình huống", lãnh đạo VOV khẳng định.

Theo ông, VOV hiện phát sóng bằng 13 ngôn ngữ dân tộc thiểu số và 12 ngôn ngữ nước ngoài, phủ sóng tại nhiều khu vực như châu Âu, Trung Á, Trung Đông, Đông Bắc Á và Đông Nam Á, thu hút sự quan tâm của đông đảo thính giả trong và ngoài nước.

Các kênh phát thanh như Thời sự, VOV Giao thông, Dân tộc, Đối ngoại ngày càng khẳng định vai trò, trở thành người bạn đồng hành tin cậy, gần gũi của công chúng.