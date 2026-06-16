World Cup 2026 hôm nay 16/6: Buyako Saka mạo hiểm, FIFA điều tra trọng tài

(VTC News) -

Thông tin World Cup 2026 mới nhất xoay quanh trọng tài VAR làm biểu tượng gây tranh cãi, Buyako Saka sẵn sàng mạo hiểm chấn thương và việc FIFA cho phép dùng tiếng Tây Ban Nha tại họp báo.

FIFA lên tiếng về trọng tài VAR

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã mở cuộc điều tra đối với trọng tài VAR người Australia Shaun Evans sau một cử chỉ gây tranh cãi xuất hiện trên sóng truyền hình trong trận đấu giữa Đức và Curacao tại bảng E World Cup 2026 ngày 15/6.

Shaun Evans trở thành tâm điểm chú ý sau khi máy quay ghi lại khoảnh khắc ông thực hiện động dấu hiệu “OK” bằng ngón cái và ngón trỏ. Đây là dấu hiệu thường được dùng để thể hiện sự đồng ý hoặc khẳng định mọi việc vẫn ổn. Tuy nhiên, ông lại ra dấu "OK" lộn ngược. Những năm gần đây, biểu tượng này cũng được xem là biểu tượng liên quan đến chủ nghĩa thượng đẳng da trắng.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã mở cuộc điều tra đối với trọng tài VAR Shaun Evans.

FIFA yêu cầu Evans giải trình về lý do thực hiện cử chỉ này. Sau quá trình xem xét, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy trọng tài người Australia vi phạm các quy định kỷ luật.

"Ủy ban Kỷ luật độc lập của FIFA xác nhận rằng, sau khi xem xét vụ việc liên quan đến trợ lý trọng tài video Shaun Evans, cơ quan này không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có hành vi vi phạm Bộ quy tắc Kỷ luật của FIFA. Ủy ban Kỷ luật cũng đã ghi nhận bản giải trình của ông Evans", FIFA cho biết.

Buyako Saka sẵn sàng mạo hiểm

Tiền vệ Anh, Bukayo Saka, cho biết sẵn sàng thi đấu bất chấp chấn thương Achilles dai dẳng suốt từ giai đoạn trong mùa giải.

“Là cầu thủ, đó là canh bạc lớn nhất, đặc biệt khi bạn không cảm thấy mình đạt phong độ cao nhất. Bạn có thể chọn không thi đấu hoặc vẫn ra sân. Cuối cùng, chẳng mấy ai thực sự quan tâm bạn đang cảm thấy thế nào. Họ kỳ vọng bạn phải mang lại kết quả, phải thể hiện tốt.

Tôi sẵn sàng chấp nhận canh bạc đó. Theo tôi, điều đó đã mang lại hiệu quả. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với hồi tháng Ba và đã sẵn sàng thi đấu", Saka chia sẻ.

Bukayo Saka chấp nhận mạo hiểm chấn thương ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ chạy cánh của Arsenal được ban huấn luyện quản lý khối lượng thi đấu rất thận trọng ở giai đoạn cuối mùa giải. Trong gần một tháng, anh chỉ có một lần đá chính và thừa nhận bản thân vẫn chưa lấy lại được cảm giác thi đấu tốt nhất.

FIFA cho phép sử dụng tiếng Tây Ban Nha

FIFA đã quyết định thay đổi quy định về ngôn ngữ tại các cuộc họp báo World Cup 2026 sau làn sóng tranh cãi liên quan đến việc hạn chế sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong những ngày đầu giải đấu. Động thái này nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với Mexico - một trong ba nước chủ nhà.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ cho phép các nhà báo, cầu thủ và huấn luyện viên sử dụng tiếng Tây Ban Nha tại tất cả các cuộc họp báo của giải đấu. Đồng thời, FIFA sẽ bố trí phiên dịch tiếng Tây Ban Nha ở họp báo nhằm hỗ trợ các cơ quan truyền thông quốc tế. Ứng dụng chính thức của FIFA cũng sẽ được bổ sung tính năng dịch từ tiếng Tây Ban Nha.

FIFA cho phép sử dụng tiếng Tây Ban Nha tại họp báo. (Ảnh: Reuters)

Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều tình huống gây tranh cãi xuất hiện trong các buổi họp báo của những ngôi sao như Achraf Hakimi, Vinicius Junior hay Frenkie de Jong. Trong các sự kiện này, dù cầu thủ sẵn sàng trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha, đại diện ban tổ chức vẫn yêu cầu họ chuyển sang ngôn ngữ khác hoặc sử dụng hệ thống phiên dịch chính thức.

Trước đó, ngôn ngữ được sử dụng trong các cuộc họp báo thường phụ thuộc vào thành phần tham dự. Chẳng hạn, ở cuộc họp báo trước trận Brazil gặp Morocco, các nhà báo được phép đặt câu hỏi bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp và tiếng Ý (do HLV Carlo Ancelotti sử dụng ngôn ngữ này).