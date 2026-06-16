Lý do Ronaldo phải đi tắm biển trước thềm World Cup

(VTC News) -

Dù chưa thi đấu tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo vẫn gây sốt tại Mỹ. Việc siêu sao 41 tuổi đi đạo trên bờ biển cũng gây náo loạn và trở thành chủ đề được quan tâm. Ngoài ra, cũng có không ít cổ động viên thắc mắc lý do đội tuyển Bồ Đào Nha chọn địa điểm lưu trú gần bãi biển và tổ chức hoạt động đầu tiên là đi... tắm biển chứ không phải ra sân tập.

"Việc đội tuyển Bổ Đào Nha đi biển đã nằm trong kế hoạch để thích nghi với khí hậu. Ví dụ, tôi dành cả năm chơi bóng ở Manchester và ở đó không nóng như vậy. Việc đi biển vào buổi sáng để thích nghi với cái nóng, ánh nắng và độ ẩm. Chúng tôi không dành nhiều thời gian ở biển hơn thời gian tập luyện", cầu thủ Matheus Nunes của đội tuyển Bồ Đào Nha giải thích trong buổi họp báo.

Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa đến Mỹ cách đây 2 ngày để chuẩn bị bước vào các trận đấu tại World Cup 2026. Cristiano Ronaldo vẫn có sức hút lớn, kể cả khi anh và đồng đội xuất hiện ở các địa điểm ngoài sân tập.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đóng quân tại một khu nghỉ dưỡng tại Florida. Tiền đạo sinh năm 1985 tạo nên cơn sốt khi dạo biển trong trạng thái bán khỏa thân, khoe cơ bắp rắn chắc ở tuổi 41. Các cổ động viên cũng đổ dồn về khu vực gần địa điểm lưu trú của đội tuyển Bồ Đào Nha với hy vọng nhìn thấy Ronaldo.

Ronaldo tạo ra cơn sốt trước thềm World Cup 2026.

Các nhân viên an ninh của khu nghỉ dưỡng và lực lượng theo kèm để bảo vệ đội tuyển Bồ Đào Nha đã phải yêu cầu Ronaldo không được tùy tiện tắm biển. Anh chỉ được phép cùng đồng đội sử dụng bể bơi riêng. Quá đông người hâm mộ chờ đợi ở bờ biển và tìm mọi cách để tiếp xúc với Ronaldo và các ngôi sao.

Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng phải bỏ dở một buổi tập vì vấn đề thời tiết. Matheus Nunes giải thích rằng đây là chuyện không nhiều người bất ngờ và nên chấp nhận thay vì than phiền. Bồ Đào Nha có thể chờ đợi 1 giờ đồng hồ cho sự cố và biết cần phải làm gì.

Đây cũng là kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Rất nhiều đồng đội muốn giành cúp vàng cho siêu sao này.

Matheus Nunes bày tỏ: "Chúng tôi rất tự hào và muốn ra về cùng danh hiệu với Cristiano Ronaldo. Mười năm trước tôi còn chơi ở giải hạng sáu, nên tôi chưa bao giờ nghĩ về việc có thể thi đấu cùng Ronaldo. Được ở đây cùng anh ấy là một vinh dự lớn, mọi người đều biết anh ấy là một nhân vật vĩ đại như thế nào. Nếu chúng tôi có thể giành được danh hiệu này vì anh ấy, đó sẽ là một điều rất tuyệt vời".

Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho chức vô địch World Cup 2026. Hành trình của thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ bắt đầu bằng trận gặp CHDC Congo tại Houston vào ngày 18/6. Sau đó, họ tiếp tục đối đầu Uzbekistan cũng tại Houston trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Colombia ở Miami.