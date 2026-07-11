Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Sáng 11/7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ được quy tập ở trong nước và Campuchia.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân cùng tham dự buổi lễ trang trọng này.
Buổi lễ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đọc điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng rải hoa, tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.
Từ năm 2002 đến nay, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã tìm kiếm hàng nghìn vị trí, quy tập hơn 4.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh ở trong nước và Campuchia đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Đội K72 đã quy tập được 63 hài cốt liệt sĩ, trong đó 62 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia và 1 hài cốt được quy tập trong nước.
Theo Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai, dù phía trước còn nhiều khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.