Toàn cảnh dự án cải tạo sông Kim Ngưu chống ngập cho Hà Nội sau 6 tháng thi công
(VTC News) -
Khởi công cuối năm 2025, dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch tại xã Đại Thanh cơ bản hoàn thành, đang thực hiện các hạng mục nạo vét, thanh thải.
Video: Toàn cảnh dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu sau hơn 6 tháng thi công.
Nhiều máy móc, thiết bị cùng công nhân được huy động để hoàn thiện hệ thống kè bê tông tại đoạn gần trạm bơm Yên Sở, trong khi công tác nạo vét lòng sông cũng được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ.
Nhà thầu đang tập trung thực hiện những phần việc cuối cùng như nạo vét lòng sông, thanh thải vật cản và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.