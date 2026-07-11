Tốc độ già hóa dân số nhanh chóng thay đổi gu chọn nhà của người Việt

(VTC News) -

Từ nghịch lý "chưa giàu đã già" đến áp lực của thế hệ gánh vác

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Dự kiến đến năm 2038, nước ta chính thức bước vào thời kỳ dân số già, khi nhóm người trên 60 tuổi chiếm hơn 20% tổng dân số.

Đáng chú ý, thời gian chuyển đổi từ "già hóa" sang "già" của Việt Nam chỉ khoảng 20 - 25 năm, ngắn hơn rất nhiều so với Mỹ (69 năm) hay Pháp (115 năm). Đặc biệt, Đồng bằng sông Hồng (gồm Hà Nội và lân cận) là một trong hai khu vực có chỉ số già hóa cao nhất cả nước (70,6%).

Dự báo người từ 60 tuổi trở lên tăng lên 20.9 triệu người vào năm 2034

Tốc độ già hóa nhanh tạo nên nghịch lý "chưa giàu đã già", đặt áp lực an sinh lên vai thế hệ Millennials (8x, đầu 9x). Áp lực gia tăng khi dù tuổi thọ trung bình của người Việt tiệm cận 75 tuổi, mỗi người lại phải trải qua khoảng 10 năm cuối đời sống chung với các bệnh mãn tính như tim mạch, xương khớp và đái tháo đường.

Không muốn lặp lại kịch bản "bị động trước bệnh tật", tầng lớp trung lưu và người trẻ thành đạt đang thay đổi cách chọn nơi an cư. Thay vì ưu tiên nhà nội đô, họ tìm kiếm không gian sống tích hợp yếu tố chăm sóc sức khỏe để phụng dưỡng cha mẹ hôm nay và chủ động chuẩn bị cho chính mình trong tương lai.

Từ đó, một cuộc dịch chuyển âm thầm nhưng mạnh mẽ trong gu chọn nhà đang diễn ra, làm thay đổi khẩu vị truyền thống của thị trường bất động sản phía Bắc.

3 xu hướng định hình phân khúc nhà ở thế hệ mới

Làn sóng dịch chuyển này hình thành 3 xu hướng mới trong lựa chọn nhà ở.

Đầu tiên là xu hướng dịch chuyển trong bán kính 60-90 phút di chuyển từ Hà Nội. Nhiều người ưu tiên khu vực có mật độ xây dựng thấp, nhiều cây xanh, không khí trong lành nhưng vẫn thuận tiện kết nối trung tâm, giúp cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Xu hướng thứ hai là chuyển từ "mua nhà để ở" sang "chọn nơi để sống khỏe". Bên cạnh vị trí, người mua ngày càng quan tâm đến khoáng nóng tự nhiên, khu thiền, yoga, onsen, sauna, spa,...Ngôi nhà trở thành nơi phục hồi năng lượng và nuôi dưỡng lối sống lành mạnh.

Xu hướng Wellness Second-home ưu tiên không gian xanh và trị liệu.

Tất cả các yếu tố trên đã thúc đẩy sự bùng nổ của xu hướng Wellness Second-home. Dòng sản phẩm này ghi nhận sức mua tăng vọt từ thế hệ Millennials thành đạt muốn mua làm quà tặng báo hiếu, hoặc giới nhà giàu chủ động sở hữu để chuẩn bị cho tương lai nghỉ hưu an lành.

Ba xu hướng này cộng hưởng tạo nên một chuẩn mực mới cho bất động sản: không còn là câu chuyện về diện tích hay vị trí, mà là câu chuyện về chất lượng sống, sức khỏe và sự an yên.

Tokyu Retreat – Tọa độ vàng an yên

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản sức khỏe đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe còn khiêm tốn, Tokyu Retreat xuất hiện như một lời giải hoàn hảo cho mô hình "ngôi nhà thứ hai".

Dự án tọa lạc tại Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm Hà Nội hơn 1 giờ di chuyển. Trong bối cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối các đô thị vệ tinh, xu hướng sở hữu một ngôi nhà thứ hai gần Hà Nội sẽ ngày càng phổ biến.

Bên cạnh công năng nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cuối tuần, chủ sở hữu còn có thể tham gia chương trình vận hành cho thuê khi không sử dụng để tối ưu hiệu quả khai thác tài sản.

Không gian Home Spa gồm bể bơi khoáng nóng 4 mùa, bồn ngâm khoáng nóng, xông hơi, xông ướt,...tại Tokyu Retreat

Giá trị khác biệt của Tokyu Retreat đến từ đặc quyền dẫn trực tiếp nguồn khoáng nóng Radon quý hiếm vào từng không gian Home Spa tại gia, mang đến trải nghiệm trị liệu riêng tư ngay trong chính ngôi nhà.

Cùng với đó là hệ sinh thái tiện ích wellness chuyên sâu theo tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản gồm onsen, sauna, spa, vườn thiền định, ẩm thực thực dưỡng... giúp kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng trị liệu mỗi ngày.

Hơn cả một nơi lưu trú, Tokyu Retreat là bến đỗ an tâm nhờ nằm trong quần thể Lynntimes Thanh Thủy - không gian nghỉ dưỡng đã hiện hữu sinh động với cộng đồng cư dân văn minh. Dịch vụ quản lý của Lynntimes Hospitality Management cùng cảnh quan được đầu tư bài bản mang đến môi trường sống tiện nghi.

Dự kiến bàn giao vào cuối năm 2026, Tokyu Retreat hứa hẹn trở thành ngôi nhà sống an dưỡng độc bản cho các gia đình hiện đại, mở ra mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động và khẳng định tư duy sống mới: sức khỏe và sự an yên chính là thước đo của cuộc sống thịnh vượng.