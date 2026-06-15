Ngôi sao Bồ Đào Nha xếp Ronaldo ngang hàng Messi

(VTC News) -

"Được chơi cùng hai cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử là Ronaldo và Messi là vinh dự vô cùng lớn. Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, tôi sẽ tiếp tục hỏi rất nhiều điều từ họ và đó là điều tôi sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời. Với nhiều người, Ronaldo và Messi là những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại", tiền vệ Vitinha trả lời truyền thông.

World Cup 2026 là cơ hội cuối cùng để người hâm mộ có thể chứng kiến Ronaldo và Messi đối đầu nhau ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cả hai ngôi sao này đều xác nhận đây sẽ là kì World Cup cuối cùng mà họ tham dự, khép lại hơn 20 năm so kè nhau về thành tích từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia.

Ronaldo và Messi tham dự kì World Cup cuối cùng.

Vitinha là đồng đội của Ronaldo ở đội tuyển quốc gia nhưng cũng có thời gian chơi cùng Messi trong màu áo PSG.

Anh nhận định: "Tôi rất muốn chơi trận chung kết World Cup với bất kì đối thủ nào. Nếu có ai nói rằng trận đấu đó giữa Bồ Đào Nha và Argentina, tôi đồng ý ngay lập thức. Nhưng tôi đã nói trước đó, trận chung kết vẫn còn ở tương lai xa, hãy tập trung vào màn đối đầu với đội tuyển Congo trước đã rồi hãy nói về chuyện đó"

Giới truyền thông và người hâm mộ đang chờ đợi kịch bản Ronaldo và Messi có thể đối đầu nhau ở World Cup. Nhiều dự đoán cho rằng nếu hai đội dẫn đầu bảng, họ có thể gặp nhau ở tứ kết, nếu cùng xếp nhì bảng, trận đấu có thể diễn ra ở vòng 1/8. Tuy nhiên, vẫn có kịch bản để họ gặp nhau ở trận chung kết.

Argentina nằm ở bảng J cùng đội tuyển Áo, Algeria và Jordan. Trong khi đó, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K và đối đầu với Uzbekistan, Colombia và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Cristiano Ronaldo thu hút mọi ánh nhìn tại Florida - địa điểm đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha tại nước Mỹ. Ngược lại, đội tuyển Argentina có phần kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông trong quãng thời gian xuất hiện tại Kansas.