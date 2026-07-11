Khởi tố 6 bị can trong đường dây đổ trái phép gần 800 tấn chất thải ở TP.HCM

Sáng 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện đường dây tổ chức thu gom, vận chuyển và đổ trái phép gần 800 tấn chất thải rắn thông thường (chất thải xây dựng), kết quả điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 4) Công an TP.HCM đã phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện một xe ben đang đổ hỗn hợp chất thải xây dựng (bê tông vụn, gạch vỡ, kính vỡ, ngói vỡ, đất đá và rác sinh hoạt) tại khu đất rộng thuộc ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc.

Kết quả điều tra xác định, Chương A Sám là chủ khu đất, đã thuê Nguyễn Trần Minh Trung tổ chức san lấp mặt bằng bằng xà bần. Sau đó, Trung thuê Đỗ Minh Hùng thực hiện việc san lấp; Hùng tiếp tục thuê Lê Cao Thìn tìm nguồn chất thải xây dựng và tổ chức vận chuyển.

Thìn cùng Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng từ các công trình xây dựng, phá dỡ nhà ở trên địa bàn TP.HCM về đổ trái phép tại khu đất của Sám. Tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng được xác định gần 800 tấn, có dấu hiệu phạm tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Các đối tượng đã thu gom, vận chuyển gần 800 tấn chất thải xây dựng về đổ trái phép tại khu đất của Chương Á Sám.

Công an TP.HCM khuyến cáo các chủ đất, đơn vị thi công và cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường; tuyệt đối không tiếp nhận, vận chuyển hoặc đổ chất thải xây dựng trái phép.

Khi phát hiện các hành vi đổ thải trái quy định, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý, góp phần bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị.