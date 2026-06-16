Cứu tàu cá chết máy lênh đênh giữa sóng dữ tại vùng biển Quảng Ninh

(VTC News) -

Video cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân kịp thời ứng cứu, lai dắt tàu cá ngư dân bị chết máy trôi dạt trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin từ Vùng 1 Hải quân, khoảng 8h15 ngày 16/6, trong lúc đang tuần tra, thực hiện nhiệm vụ trên biển trong điều kiện thời tiết dông gió, mưa lớn, tàu 201 thuộc Hải đội 7, Lữ đoàn 169 đã phát hiện và cứu hộ lai dắt một tàu cá của ngư dân bị chết máy, mất khả năng cơ động, đang trôi dạt trên biển vùng biển Quảng Ninh.

Tàu cá gặp nạn mang số hiệu QN 90290-TS, do ông Cao Văn Vinh (sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên đang đánh bắt trên ngư trường. Giữa sóng dữ, việc tàu cá bị hỏng động cơ khiến phương tiện đối mặt với nguy cơ lật úp bất cứ lúc nào.

Tàu cá của ngư dân bị chết máy, trôi dạt trên vùng biển Quảng Ninh được cán bộ chiến sĩ Vùng 1 Hải quân kịp thời phát hiện, hỗ trợ lai dắt đến nơi an toàn.

Ngay sau khi tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ tàu 201 thăm hỏi, trấn an tinh thần các thuyền viên, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật, tổ chức lai dắt thành công tàu cá ra khỏi vùng biển nguy hiểm về nơi an toàn. Sau đó, đơn vị đã bàn giao phương tiện cho các tàu bạn tiếp tục hỗ trợ khắc phục sự cố.

Hành động dũng cảm, chạy đua với thời gian của tập thể cán bộ, chiến sĩ tàu 201 không chỉ giúp bảo vệ vẹn toàn tính mạng, tài sản cho bà con ngư dân mà còn khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.