Tàu cá va vào bãi đá ngầm, 12 ngư dân cầu cứu giữa biển Đà Nẵng

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết Biên đội tàu ĐNa 91218 TS, ĐN 9122 TS, ĐNa 91225 TS thuộc Hải đội Dân quân thường trực kịp thời cứu hộ tàu cá QNg 48988 TS bị nạn trên biển.

Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ tàu cá bị nạn. (Ảnh: Q.C)

Theo đó, lúc 13h50 cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển khu vực rìa Sơn Trà, Biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực nhận được tín hiệu kêu cứu khẩn cấp của tàu cá QNg 48988 TS.

Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường, triển khai 3 bơm điện để hút nước ngập trong khoang máy, đồng thời hỗ trợ ngư dân di chuyển lưới và các ngư cụ nhằm giảm tải, chống chìm cho phương tiện.

Sau khi tổ chức cứu hộ ban đầu, Biên đội tàu tiếp tục kẹp, lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ, bàn giao cho Trạm Biên phòng Mân Quang để tiếp tục hỗ trợ lên đà, xử lý chống chìm, bảo đảm an toàn.

Qua xác minh ban đầu, tàu cá QNg 48988 TS bị thủng đáy do va chạm đá ngầm, khiến nước tràn vào khoang. Trên tàu có 12 ngư dân do ông Trần Ngọc Dược (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.