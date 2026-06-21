(VTC News) -

Ecuador 0 0 Curacao

Trận đấu giữa Ecuador và Curacao diễn ra trên sân vận động Arrowhead tại Kansas City, bang Missouri, Mỹ. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ecuador vs Curacao mới nhất tại đây.

Ecuador đấu với Curacao ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Ecuador vs Curacao

Ecuador đá chính: Hernan Galindez (1), Piero Hincapie (3), Jordy Alcivar (5), Willian Pacho (6), Pervis Estupinan (7), John Yeboah (9), Enner Valencia (13), Pedro Vite (15), Gonzalo Plata (19), Alan Franco (21), Moises Caicedo (23).

Curacao đá chính: Eloy Room (1), Jurien Gaari (3), Sherel Floranus (5), Juninho Bacuna (7), Livano Comenencia (8), Juergen Locadia (9), Leandro Bacuna (10), Armando Obispo (18), Joshua Brenet (20), Tahith Chong (21), Deveron Fonville (24).

Thông tin trận Ecuador đấu với Curacao

Bảng E World Cup 2026 có các đội tuyển Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Ở lượt trận đầu tiên, Đức thắng Curacao 7-1, còn Bờ Biển Ngà thắng Ecuador 1-0. Cả Ecuador và Curacao đều chưa có điểm trước cuộc đối đầu tại Kansas City và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm nếu thua tiếp ở lượt trận này.

Đây là lần đầu tiên Ecuador gặp Curacao. Theo mô hình dự đoán kết quả trận đấu của Opta, Ecuador có 84,5% khả năng thắng trận. Xác suất xảy ra tỷ số hòa là 10,2%, còn Curacao có 5,3% cơ hội giành 3 điểm.

Bảng xếp hạng bảng E World Cup 2026

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Ecuador vs Bờ Biển Ngà, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng E như sau.