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Thông tin mới nhất vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính nghi phạm dùng dao sát hại 3 mẹ con rồi tự sát trong vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 20/6.

VTC News
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