Chuyên gia chia sẻ dấu hiệu của mối quan hệ đến hồi kết, nên chia tay

(VTC News) -

Trong cuộc sống, không ít người cảm thấy hoàn toàn ngỡ ngàng khi bị chia tay. Họ tin rằng sự đổ vỡ đến quá đột ngột. Thế nhưng, các chuyên gia tâm lý tình cảm lại hoàn toàn không đồng ý với điều đó.

Sau nhiều năm giúp đỡ vô số cặp đôi vượt qua các rắc rối yêu đương, chuyên gia trị liệu mối quan hệ Rachel Seymour tại Anh đã đúc kết được các dấu hiệu của mối quan hệ sắp tan vỡ.

Theo vị chuyên gia tâm lý, có thể dễ dàng nhận ra cặp đôi không có tương lai chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngồi trò chuyện cùng họ. Dù đôi khi chính chúng ta cũng không tự nhận thức được, nhưng một khi không còn thiết tha gì với mối quan hệ, người ta thường sẽ bộc lộ điều đó qua ngôn ngữ cơ thể, hành vi ứng xử và cả những lời nói thốt ra.

Tuy nhiên, một số người lại không đủ can đảm để thẳng thắn nói với nửa kia rằng mình đã hết yêu. Chính sự hèn nhát này lại kéo theo loạt rắc rối mới. Bởi trong những trường hợp như vậy, kẻ đã thay lòng đổi dạ sẽ bắt đầu dùng đến những chiêu trò lén lút.

Cặp đôi không thể giao tiếp là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang đổ vỡ. (Ảnh: iStock)

Ví dụ như thấy bạn đời của mình thường xuyên úp mặt điện thoại xuống, dùng tin nhắn tự động xóa hay ẩn các ứng dụng trò chuyện để ngoại tình...

Seymour khẳng định rằng, một số mối quan hệ đơn giản là vô phương cứu chữa và không còn đáng để cứu vãn. Các dấu hiệu trong giao tiếp như chỉ trích, khinh miệt, phòng thủ và né tránh đều thể hiện việc đã hết yêu.

Anh cho biết nếu ai đó phải đối mặt với những điều này thường xuyên, thì có lẽ đã đến lúc thu dọn hành lý và rời đi.

"Những dấu hiệu này thường lộ rõ ngay từ những giai đoạn đầu khi các cặp đôi tham gia trị liệu. Một khi mối quan hệ đã xuất hiện những biểu hiện này, rất khó để quay trở lại như xưa. Dù vậy, điều đó không phải là bất khả thi nếu cả hai bên đều thực sự sẵn sàng cùng nhau nỗ lực", vị chuyên gia chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm, chuyên gia tình cảm Helen Mayor tại Mỹ giải thích rằng nếu nửa kia liên tục buông những lời mỉa mai cay nghiệt và tỏ ra vô tâm, lạnh lùng, thì việc cố gắng thổi bùng lại ngọn lửa tình yêu là hoàn toàn vô ích.

Chuyên gia chia sẻ dấu hiệu của mối quan hệ đến hồi kết, nên chia tay. (Ảnh minh họa: AI)

Nhà trị liệu tâm lý cho rằng đây thường là dấu hiệu cho thấy một người đang coi đối phương như "vật cản đường" và không muốn đồng hành cùng xây dựng cuộc sống tương lai.

Người ta thường bảo "vỗ tay cần có đủ hai bàn". Vì vậy nếu chỉ có một người phải gánh vác toàn bộ áp lực và giải quyết mọi rắc rối trong mối quan hệ, thì đó chắc chắn không phải là sự kết hợp lành mạnh.

Cate Mackenzie, huấn luyện viên hẹn hò, cho rằng nếu một người luôn muốn lấn lướt đối phương và không chịu thay đổi, trong khi người kia lại chọn cách phản kháng ngầm (bằng thái độ hậm hực nhưng không nói ra) và khép kín lòng mình, thì đó chính là công thức dẫn đến "thảm họa".

Nếu hai bạn không thể tìm được tiếng nói chung về việc muốn mối quan hệ của mình tiến triển ra sao, đó có thể là dấu hiệu cho thấy hai người không hề đi xa được cùng nhau.