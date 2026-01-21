Chuyên gia giải đáp câu hỏi 'hẹn hò bao lâu thì nên ngỏ lời yêu?'

(VTC News) -

Thời gian đầu mới hẹn hò, cảm xúc của các cặp đôi thường rất mạnh, họ say mê trong men tình. Sau đó, nhiều người băn khoăn tự hỏi đâu là thời điểm phù hợp để ngỏ lời yêu, định danh mối quan hệ, khi nào đối phương sẵn sàng để xác định danh phận với mình...

Sarah Kahan, nhà tâm lý, chuyên gia tư vấn quan hệ tình cảm tại Mỹ cho biết, không có quy tắc cứng nhắc hay số buổi hẹn cụ thể để xác lập mối quan hệ chính thức. Điều này phụ thuộc vào tình cảm và hoàn cảnh cụ thể của từng cặp đôi.

"Mọi thứ đều mang tính cá nhân hóa và rất đa dạng. Tôi không thể đưa ra một con số cụ thể", Kahan khẳng định, nhưng cũng lưu ý một nguyên tắc chung rằng bạn không nên đặt vấn đề quá nhanh chỉ sau một vài buổi hẹn đầu hay vài tuần ngắn ngủi. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần thời gian để kiểm chứng xem liệu có đủ tình cảm và sự thấu hiểu để tiến xa hơn hay không.

Hẹn hò bao lâu thì nên ngỏ lời yêu? (Ảnh: ShutterStock)

Bên cạnh đó, Kahan cho biết những người hẹn hò cần quan sát nhau thật kỹ để tìm ra các dấu hiệu cho thấy nửa kia đã sẵn sàng tiến thêm bước nữa. Vị chuyên gia khẳng định: "Lúc đầu, bạn cần xem cả hai có điểm chung không, có thấy thú vị khi ở bên nhau và có bị thu hút bởi nhau không. Điều đó cần thời gian. Sau đó, sự kết nối sẽ sâu sắc hơn khi cả hai bắt đầu chia sẻ những điều riêng tư, cung bậc cảm xúc đặc biệt và dần đồng điệu".

Dù không có quy tắc về thời gian, vị chuyên gia cũng bật mí vài điểm nhận biết cụ thể để phát hiện thời điểm ngỏ lời yêu:

Sẵn sàng lắng nghe

Dấu hiệu đầu tiên là khả năng lắng nghe nhau. Khi cả hai thực sự lắng nghe, không vội kết luận, cởi mở và biết đặt mình vào vị trí của đối phương, thì đó là lúc phù hợp để ngỏ lời yêu.

Chỉ có mình đối phương

Một dấu hiệu khác là khi cặp đôi hoàn toàn tập trung mối quan tâm vào nửa kia. "Bạn tự hỏi đối phương có ý nghĩa như nào đối với mình? Bạn thu hẹp sự chú ý vào riêng người này thay vì tò mò về những người khác. Đó là manh mối cho thấy bạn đang nghiêm túc", Kahan chia sẻ.

Khi cảm thấy chỉ chú ý đến mình đối phương thì là thời điểm nên ngỏ lời. (Ảnh: ShutterStock)

Đối thoại cởi mở

Trước khi cam kết lâu dài, bạn cần biết rằng cả hai có thể cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Việc chia sẻ cảm xúc thật là cực kỳ cần thiết. Bức tường ngại ngùng cần bị dỡ bỏ.

Khi ngỏ lời, bạn nên cảm thấy mình có thể dũng cảm bộc lộ sự yếu đuối trước mặt đối phương. Việc này rất đáng sợ nhưng cần thiết. Đó là lý do tại sao bạn không thể vội vàng xác lập mối quan hệ chỉ sau vài lần gặp gỡ. Quan trọng là cách cặp đôi cởi mở, thấu hiểu để cùng tiến bộ.

"Nếu bạn có thể lên tiếng, đối phương lắng nghe và bạn cảm thấy mình được thấu hiểu. Đó là những tín hiệu của một mối quan hệ lành mạnh", Kahan đúc kết.