Chuyên gia chỉ ra 5 ‘bí quyết tán gái’ sai lè khiến đàn ông mãi 'ế'

(VTC News) -

Các đấng mày râu thường chia sẻ với nhau nhiều quy tắc hẹn hò như “giữ thái độ lạnh lùng” hay “hãy là người chủ động bắt chuyện"... Tuy nhiên, không phải “bí quyết” nào cũng đúng.

Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 sắp tới, Tiến sỹ Sabrina Romanoff, nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học Harvard, Mỹ đã chia sẻ 5 lầm tưởng trong hẹn hò đang ngăn cản các anh có được bạn đời như ý.

Tỏ ra lạnh lùng

Nhiều người đàn ông tin lời khuyên phải tỏ ra xa cách để giành được tình yêu và sự mến mộ của phụ nữ. Tuy nhiên, Romanoff chia sẻ: "Điều này phản tác dụng vì bạn phải luôn nỗ lực, thậm chí kiệt sức chỉ để không còn là chính mình. Thay vào đó, bạn nên hướng đến kết nối chân thành".

Thời nay, phong cách hẹn hò không ngừng thay đổi. Nhiều phụ nữ đang dần nhận ra những chiến thuật thao túng tâm lý độc hại và từ chối lãng phí thời gian vào một người không nỗ lực vun đắp mối quan hệ.

Các anh không nên cho rằng việc giữ thái độ dửng dưng sẽ khiến phụ nữ thích mình hơn. Hành động xa cách, tỏ ra lạnh lùng chỉ thu hút nhất thời chứ không thể hiện con người thật. Khi nam giới tự tin vào bản thân và thể hiện cá tính mới là lúc mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Nhiều lầm tưởng khiến đàn ông khó có được người mình yêu.

Phải bắt chuyện trước

Trong nhiều thập kỷ, đàn ông luôn bị gán mác là người chủ động trong chuyện hẹn hò. Lầm tưởng này xuất phát từ những vai trò giới tính thời phụ hệ, người đàn ông phải "tấn công", làm chủ mối quan hệ. Tuy nhiên, áp lực phải làm tròn vai trò này đã ngăn cản sự kết nối trong mối quan hệ hiện đại.

Romanoff giải thích: “Khi quá chủ động, đàn ông mất đi sự đồng điệu với phái yếu. Những người nhút nhát thường dễ bị tổn thương khi gồng mình như vậy và dần mất cơ hội hình thành một kết nối thực sự hiểu nhau".

Không cam kết trong mối quan hệ

Không ít đàn ông tin rằng mối quan hệ cam kết lâu dài sẽ khiến bản thân ngột ngạt. Đó là do họ chưa từng có mối quan hệ lành mạnh, yêu thương nhau chân thành.

Romanoff chia sẻ: “Nhiều người đàn ông sợ cam kết vì lo bị mắc kẹt trong những mối quan hệ không hạnh phúc và muốn tránh số phận đó. Thế nhưng, sự cam kết không phải là vấn đề. Chọn sai đối tác mới là vấn đề".

Mối quan hệ lành mạnh sẽ giúp đàn ông cảm thấy tự tin, được khuyến khích và được hỗ trợ. Khi cam kết với đúng người, cặp đôi sẽ thấu hiểu, sẵn sàng sẻ chia mọi khó khăn trong cuộc đời.

Coi thể hiện cảm xúc là yếu đuối

Đa phần phụ nữ thích một người đàn ông không ngại bộc lộ cảm xúc, sẻ chia những góc khuất yếu mềm trong cuộc đời. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với định kiến rằng đàn ông không được khóc.

Trong nhiều thế hệ, đàn ông đã được dạy rằng họ phải kiểm soát cảm xúc. Trên thực tế, bày tỏ cảm xúc phản ánh mức độ an toàn và tin tưởng bạn đời.

Bày tỏ cảm xúc là một phần quan trọng tạo nên mối quan hệ lành mạnh.

Coi "friend zone" là thất bại

"Friend zone" là thuật ngữ dùng để chỉ tình huống khi người đàn ông tỏ tình, nhưng đối phương chỉ xem anh là bạn bè và không muốn tiến xa hơn.

Romanoff nói thêm: “Nhiều người bắt đầu coi mình là kẻ thất bại hoặc tự ti chỉ vì không có được người mình yêu. Tuy nhiên, làm bạn bè cũng là một cơ hội khác trong mối quan hệ. Đó là cơ hội để hiểu tâm tư tình cảm, chia sẻ cùng nhau".