Trạm đổi pin phủ rộng, xe điện ngày càng tiện như xe xăng

(VTC News) -

Thị trường xe hai bánh chạy điện chứng kiến sự bùng nổ của giải pháp đổi pin thay vì cắm sạc truyền thống mất nhiều thời gian. Các trạm hoán đổi này được ví như những "cây xăng" thời đại mới, giúp người dùng chỉ mất từ hai đến ba phút để nạp đầy năng lượng. Sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các trạm hoán đổi thông minh đang dần thay đổi thói quen sử dụng xe xanh của người dân.

Trong bối cảnh các thương hiệu lớn liên tục mở rộng mạng lưới và tung ra nhiều chính sách ưu đãi để giành thị phần, người tiêu dùng đang được hưởng lợi nhiều nhất từ các giải pháp công nghệ và dịch vụ tối ưu này.

VinFast

Thương hiệu xe điện Việt Nam hiện nắm giữ ưu thế lớn về số lượng trạm nhờ hệ thống công ty phát triển hạ tầng trạm sạc toàn cầu V-Green. Tính đến giữa tháng 1 năm 2026, hệ thống này đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên trên toàn quốc và hướng tới mục tiêu mở rộng lên 45.000 tủ đổi pin trong quý I năm 2026. Số lượng này dự kiến nhiều hơn 1,5 lần tổng số trạm xăng dầu hiện nay tại Việt Nam, phục vụ người dùng di chuyển cả trong nội đô lẫn liên tỉnh.

Hệ thống tủ hoán đổi pin của VinFast sở hữu độ phủ lớn trên toàn quốc, tương thích với nhiều dòng xe máy điện mới.

Về dải sản phẩm, hãng xe nội địa đã đồng bộ hóa công nghệ để áp dụng trên nhiều phân khúc sản phẩm khác nhau. Ở nhóm xe phổ thông dành cho học sinh và người di chuyển ngắn, các dòng xe cỡ nhỏ như Flazz Max hay Amio được thiết kế tối ưu với trọng lượng nhẹ, dễ vận hành và tương thích hệ thống tủ đổi. Đối với nhóm khách hàng cần hiệu suất cao hơn, các dòng sản phẩm như Evo, Feliz II hay mẫu xe phong cách thể thao Viper đều hỗ trợ lắp cấu hình hai pin lithium, cho tầm hoạt động từ 156 đến 165 km sau khi hoán đổi pin. Mức phí hoán đổi được áp dụng là 9.000 đồng cho mỗi lần đổi một viên pin dung lượng 1,5 kWh, hoặc người dùng có thể lựa chọn các gói thuê pin theo tháng với chi phí từ 175.000 đồng đến 300.000 đồng tùy dòng xe.

Đáng chú ý, để thu hút người dùng chuyển đổi sang xe xanh, hãng xe Việt cũng áp dụng chương trình ưu đãi, tặng 20 lần đổi pin miễn phí cho khách hàng mới mua xe hoặc tham gia hệ thống đổi pin trong thời gian này.

Selex Motors

Không chọn cách tiếp cận bao phủ, Selex Motors tạo dựng vị thế riêng bằng mô hình hệ sinh thái đổi pin dùng chung, tập trung chủ yếu vào phân khúc khách hàng thương mại như tài xế công nghệ và các doanh nghiệp giao vận hàng hóa.

Trạm đổi pin tự động của Selex Motors phục vụ đắc lực cho các tài xế công nghệ và xe giao vận tải trọng lớn.

Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp khởi nghiệp này đã phát triển mạng lưới hơn 118 trạm đổi pin tự động, tập trung mật độ cao tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Mỗi trạm được trang bị khoảng 19 khoang chứa pin và tích hợp công nghệ kết nối vạn vật để quản lý thông minh. Đáng chú ý, mạng lưới này không chỉ phục vụ cho mẫu xe chủ lực Selex Camel, được tích hợp tối đa ba khối pin dưới yên mà còn đang mở rộng hợp tác chia sẻ hạ tầng với các thương hiệu khác như DK Bike nhằm hướng tới một chuẩn chung về năng lượng.

Về chi phí, hãng áp dụng mức giá 14.000 đồng cho mỗi lần đổi một viên pin dung lượng 1,16 kWh. Khách hàng sử dụng hình thức thuê pin theo tháng có thể chọn các gói từ 108.000 đồng (giới hạn quãng đường 300 km) cho đến các gói không giới hạn số km với mức giá từ 918.000 đồng đến 1,18 triệu đồng tùy thuộc số lượng viên pin sử dụng.

Honda

Sự thay đổi về thói quen tiêu dùng đã thúc đẩy ông lớn xe máy truyền thống đến từ Nhật Bản dịch chuyển sang công nghệ mới. Honda Việt Nam tham gia phân khúc này bằng việc triển khai dòng xe ga điện cao cấp CUV e:.

Tủ đổi pin của Honda được triển khai trực tiếp tại các đại lý HEAD nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng bộ.

Thay vì phủ rộng ngoài đường phố, Honda chọn hướng đi tối ưu dịch vụ bằng cách đặt hệ thống tủ đổi pin chuyên dụng mang tên Honda e:Swap Battery Station ngay tại hệ thống cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD). Dịch vụ này bắt đầu phục vụ từ tháng 4 năm 2026, hướng đến nhóm khách hàng thuê pin hoặc mua xe kèm pin để giảm rào cản chi phí ban đầu.

Xe sử dụng hai khối pin lithium-ion với mức phí thuê pin cố định là 250.000 đồng một tháng cho quãng đường di chuyển khoảng 80 km. Ngoài ra, để đa dạng hóa giải pháp, hãng xe Nhật Bản cũng chuẩn bị đưa vào vận hành các trạm sạc pin chuẩn quốc tế CHAdeMo từ tháng 6 năm 2026 nhằm phục vụ người dùng cần sạc nhanh tại chỗ.