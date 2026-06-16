Corolla Cross HEV: Lựa chọn an toàn cho mọi gia đình

(VTC News) -

Toyota Corolla Cross HEV sở hữu thiết kế hiện đại, công nghệ Hybrid tiên tiến cùng nhiều tính năng an toàn chủ động, mang đến sự an tâm cho cả gia đình trên mọi hành trình. Với giá từ 865 triệu đồng, mẫu SUV này là lựa chọn cân bằng giữa công nghệ, khả năng vận hành hiệu quả và tính thực dụng, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Corolla Cross HEV trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai muốn sở hữu một chiếc SUV hiện đại, an toàn.

Êm ái, tiết kiệm, tương thích với xăng E10

Một trong những điểm nổi bật của Corolla Cross HEV là công nghệ Hybrid kết hợp động cơ xăng 1.8L 2ZR-FXE với mô-tơ điện. Hệ thống này tự động phân bổ nguồn động lực phù hợp theo từng điều kiện vận hành, giúp xe tăng tốc mượt mà, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong môi trường đô thị, đặc biệt khi thường xuyên di chuyển ở tốc độ thấp hoặc trong điều kiện dừng - chạy liên tục, xe có thể ưu tiên sử dụng động cơ điện để giảm mức tiêu hao nhiên liệu và lượng khí thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, động cơ sử dụng chu trình Atkinson kết hợp công nghệ Dual VVT-i cùng hộp số e-CVT, mang đến cảm giác chuyển động liền mạch và dễ chịu trên mọi hành trình.

Đáng chú ý, Corolla Cross HEV cũng tương thích với nhiên liệu sinh học E10, hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải trong tương lai.

Công nghệ Hybrid dần trở thành lựa chọn chủ đạo nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải.

Gói an toàn toàn diện bảo vệ gia đình

Nếu Hybrid là trái tim của Corolla Cross HEV thì Toyota Safety Sense (TSS) chính là "người vệ sĩ" thầm lặng đồng hành cùng người lái.

Mẫu SUV này được trang bị hệ thống cảnh báo tiền va chạm.

Mẫu SUV này được trang bị hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), có khả năng phát hiện nguy cơ va chạm phía trước, đồng thời cảnh báo người lái, hỗ trợ phanh khi cần thiết.

Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC sử dụng radar và camera để nhận diện phương tiện phía trước, tự động điều chỉnh tốc độ nhằm duy trì khoảng cách an toàn. Trên những chuyến đi dài hay khi di chuyển trên cao tốc, tính năng này giúp giảm đáng kể sự mệt mỏi cho người lái.

Một trang bị đáng chú ý khác là phanh hỗ trợ đỗ xe PKSB. Hệ thống có khả năng nhận diện vật cản khi xe di chuyển ở tốc độ thấp hoặc trong quá trình lùi xe, từ đó hỗ trợ phanh nhằm hạn chế các va chạm không mong muốn.

Ngoài các công nghệ an toàn chủ động, Corolla Cross HEV còn sở hữu đầy đủ các trang bị an toàn quen thuộc như: Cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và nhiều tính năng hỗ trợ người lái khác.

Trong điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị lớn, những công nghệ này giúp người lái tự tin hơn, đồng thời góp phần bảo vệ các thành viên trong gia đình trên mỗi chuyến đi.

Không gian tiện nghi

Corolla Cross HEV còn được Toyota đầu tư đáng kể về mặt tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của các gia đình.

Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong mới, tạo nên diện mạo khỏe khoắn, hiện đại. Kính trần toàn cảnh mang đến cảm giác thoáng đãng cho khoang cabin, trong khi cốp điện đóng mở rảnh tay giúp việc chất dỡ hành lý trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt khi người dùng đang mang nhiều đồ.

Khoang lái Corolla Cross HEV được thiết kế hướng đến sự tiện nghi và trải nghiệm người dùng.

Bên trong, ghế bọc da cao cấp tạo cảm giác sang trọng. Sạc điện thoại không dây được bố trí ngay vị trí người lái, giúp việc kết nối trở nên thuận tiện hơn trong thời đại số.

Khoang hành lý dung tích 440 lít cùng hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40 cho phép mở rộng không gian linh hoạt khi cần mang theo nhiều hành lý hoặc đồ dùng cho những chuyến đi cuối tuần.

Nhờ lợi thế gầm cao của một mẫu SUV đô thị, Corolla Cross HEV cũng dễ dàng thích nghi với nhiều điều kiện đường sá khác nhau, từ những tuyến phố đông đúc trong thành phố cho tới các chuyến du lịch đường dài cùng gia đình.

Đặc biệt, trong tháng 6, khách hàng mua Corolla Cross HEV sẽ được hưởng ưu đãi tài chính từ Toyota Financial Services Việt Nam (TFSVN) với lãi suất chỉ từ 7,49%/năm trong 6 tháng đầu.

Bên cạnh đó, Toyota cũng triển khai chương trình “Vay mua xe trả trước 0 đồng” với lãi suất cố định 9,99%/năm trong 12 tháng đầu và 12,49%/năm trong 12 tháng tiếp theo. Chương trình áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức; nhân sự thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam cùng các đối tác, nhà cung cấp và hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam.