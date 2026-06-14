(VTC News) -

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, Honda Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa với hai mẫu xe chủ lực là Honda ICON e: và Honda CUV e:.

Bên cạnh đó, hãng cũng chuẩn bị đưa mẫu Honda UC3 ra thị trường trong tháng 7/2026 nhằm hoàn thiện hệ sinh thái xe điện của mình.

Bảng giá xe máy điện Honda tháng 6/2026 (Nguồn: Honda Việt Nam)

Theo thông tin chính thức từ Honda Việt Nam, giá xe máy điện Honda trong tháng 6/2026 dao động từ 20,5 triệu đồng đến 65 triệu đồng tùy mẫu xe và chính sách pin đi kèm.

Tháng 6/2026 dao động từ 20,5 triệu đồng đến 65 triệu đồng tùy mẫu xe và chính sách pin đi kèm. (Ảnh minh họa)

Giá xe máy điện Honda ICON e:

Honda ICON e: xe được định vị ở phân khúc phổ thông, hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên và người dùng có nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Về thiết kế, ICON e: sở hữu ngoại hình nhỏ gọn, hiện đại với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung. Xe được trang bị hệ thống đèn LED, màn hình kỹ thuật số và cốp chứa đồ dung tích lớn. Động cơ điện được tối ưu cho nhu cầu di chuyển trong thành phố với khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Honda ICON e: là bộ pin lithium-ion đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Người dùng có thể lựa chọn mua pin riêng hoặc sử dụng hình thức thuê pin nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu. Theo Honda Việt Nam, giá bán 1 pin kèm theo xe là 8.836.363 VNĐ (VAT 8%), trong khi gói thuê 1 pin có mức phí 245.455 VNĐ (VAT 8%).

Giá bán lẻ đề xuất (bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin) (VAT 8%) là từ 20.520.000 VNĐ.

Giá bán 1 pin kèm theo xe Giá bán 1 pin dưới dạng phụ tùng (pin lẻ) Phí dịch vụ cho thuê 1 pin 8.836.363 VNĐ (VAT 8%) 12.219.120 VNĐ (VAT 8%) 245.455 VNĐ (VAT 8%)

Giá xe Honda CUV e: tháng 6/2026 (Nguồn: Honda Việt Nam)

Đây là mẫu xe điện cao cấp được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển hiện đại với nhiều công nghệ tiên tiến.

Honda CUV e: sử dụng hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và hoán đổi tại các trạm đổi pin Honda e:Swap BATTERY STATION. Giải pháp này giúp người dùng không phải chờ sạc pin trong thời gian dài như các mẫu xe điện truyền thống.

Xe được trang bị màn hình màu TFT 7 inch, hệ thống kết nối Honda RoadSync Duo®, khóa thông minh SMART Key, cổng sạc USB Type-C cùng ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm. Ngoài ra, Honda còn tích hợp chế độ hỗ trợ lùi giúp việc điều khiển xe thuận tiện hơn trong không gian hẹp.

Giá bán lẻ đề xuất (giá bán chưa gồm pin) (VAT 8%) là từ 44.181.818 VNĐ.

1. Giá bán xe kèm pin 63.818.182 VNĐ (VAT 8%) 2. Giá bán xe không kèm pin 44.181.818 VNĐ (VAT 8%) 2.1. Gói thuê pin (sạc tại nhà) 245.455 VNĐ/tháng (VAT 8%) 2.2. Gói dùng Trạm đổi pin 343.637 VNĐ/tháng (VAT 8%)

Đối với khách hàng không mua pin, Honda cung cấp hai gói dịch vụ gồm thuê pin với mức phí 245.455 đồng/tháng hoặc sử dụng dịch vụ đổi pin không giới hạn tại các trạm đổi pin với chi phí 343.637 đồng/tháng.

Honda UC3 dự kiến ra mắt từ tháng 7/2026

Honda Việt Nam vừa qua đã công bố chính sách bán hàng dành cho mẫu xe máy điện Honda UC3, dự kiến mở bán từ tháng 7/2026. Đáng chú ý, mẫu xe này được áp dụng chương trình giá kích cầu ngay từ thời điểm ra mắt, với mức giảm lên tới hơn 22 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, UC3 có hai phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Đặc biệt. Phiên bản Tiêu chuẩn có giá bán lẻ đề xuất khoảng 78,5 triệu đồng (VAT 8%), trong khi phiên bản Đặc biệt được niêm yết ở mức 79,9 triệu đồng. Tuy nhiên, giá kích cầu được áp dụng lần lượt chỉ còn khoảng 56,5 triệu đồng và 57,9 triệu đồng. Như vậy, mức ưu đãi dành cho khách hàng lên tới 22 triệu đồng mỗi xe.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, giá bán lẻ đề xuất từ 78.545.455 VNĐ (VAT 8%) (Nguồn: Honda Việt Nam).

STT Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (thuế GTGT 8%) Giá bán lẻ đề xuất (thuế GTGT 10%) Giá kích cầu (thuế GTGT 8%) 1 Đặc biệt - Đen thiên thạch 79.920.000 VNĐ 81.400.000 VNĐ 57.920.000 VNĐ 2 Tiêu chuẩn - Xanh ngọc trai Tahiti - Trắng ngọc trai 78.545.455 VNĐ 80.000.000 VNĐ 56.545.455 VNĐ

Trong tháng 6/2026, Honda phân phối hai dòng xe điện chính là ICON e: và CUV e:. Đây được xem là những lựa chọn đáng chú ý dành cho người dùng đang tìm kiếm phương tiện giao thông xanh, tiết kiệm và phù hợp với xu hướng di chuyển bền vững trong tương lai.

Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe máy điện Honda tháng 6/2026 mới nhất. Giá xe có thể thay đổi theo chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại tại các đại lý khác nhau. Khách hàng có thể tham khảo trực tiếp tại cửa hàng của Honda gần và cập nhật liên tục bài viết này để có được thông tin mới nhất.