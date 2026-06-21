Công nghệ 21/6: Điện thoại gập hoài cổ cho Gen Z ngắt kết nối mạng xã hội

(VTC News) -

Commodore Callback - Chiếc điện thoại gập tối giản cho Gen Z

Commodore vừa ra mắt Callback, một chiếc điện thoại gập mang hơi thở hoài niệm nhưng lại rất hợp xu hướng của Gen Z. Trong bối cảnh giới trẻ đang quay lưng với mạng xã hội và tìm về những thiết bị vật lý, Callback trở thành biểu tượng của sự "ngắt kết nối" đầy chủ ý.

Commodore Callback - chiếc điện thoại gập retro với thiết kế trong suốt, mang lại cảm giác hoài niệm nhưng vẫn hợp thời. (Nguồn: Commodore)

Điện thoại này không chạy theo smartphone hiện đại mà tập trung vào chức năng cơ bản: gọi điện, nhắn tin qua Telegram hay WhatsApp, nghe nhạc, xem bản đồ và chụp ảnh. Đặc biệt, Callback chặn trình duyệt và mạng xã hội, giúp người dùng tránh thói quen cắm mặt vào màn hình và bỏ quên thế giới thực.

Thiết kế gập cổ điển kết hợp cùng lớp vỏ trong suốt đầy màu sắc khiến Callback gợi nhớ đến thời kỳ Commodore 64 và văn hóa công nghệ thập niên 80. Đây không chỉ là sản phẩm cho những người hoài niệm, mà còn là lựa chọn của Gen Z – thế hệ khao khát một trải nghiệm đơn giản và chân thực hơn.

Kính thông minh XGIMI MemoMind One gây tranh cãi

XGIMI, vốn nổi tiếng với máy chiếu, vừa bước chân vào thị trường kính thông minh với sản phẩm MemoMind One. Thiết bị này hoạt động như một màn hình phụ cho smartphone, hiển thị thông báo, dịch thuật, phụ đề và thậm chí cả phản hồi từ AI. Với trọng lượng chỉ 47g, MemoMind One mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi sử dụng cả ngày.

Kính thông minh XGIMI MemoMind One. (Nguồn: Engadget)

Điểm cộng của sản phẩm là thiết kế gọn nhẹ, pin bền và chất lượng âm thanh khá tốt nhờ module Harman EFX. Người dùng có thể nghe nhạc, gọi điện và xử lý thông báo nhanh chóng. Tuy nhiên, việc chỉ có một nút điều khiển khiến thao tác trở nên khó khăn, dễ gây nhầm lẫn khi chuyển đổi giữa các tính năng.

Điều gây tranh cãi nhất chính là tính năng "Memories" - kính luôn ghi âm hoạt động của người dùng để AI tạo nhật ký tự động. Nhiều người cho rằng đây là bước đi quá xâm phạm quyền riêng tư, khiến MemoMind One vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại.

Sony tăng cường bảo mật PSN với bằng sáng chế DualSense

Sony vừa nộp bằng sáng chế mới mang tên "Controller-Driven Video Game Console Login", cho phép sử dụng tay cầm DualSense như một lớp xác thực bổ sung khi đăng nhập PlayStation Network. Thay vì chỉ dựa vào mật khẩu hay 2FA, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đăng nhập đến tay cầm, sau đó xác minh người dùng qua thiết bị gần đó như smartphone và phản hồi bằng Bluetooth, NFC hoặc cảm biến.

Tay cầm DualSense - thiết bị chơi game kèm thêm lớp bảo mật cho người sở hữu. (Nguồn: SONY)

Điểm mạnh của công nghệ này là biến DualSense thành một yếu tố phần cứng, giúp ngăn chặn kẻ tấn công từ xa ngay cả khi họ đã có mật khẩu hoặc mã xác thực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng tương thích với tay cầm hiện tại và cách khôi phục tài khoản nếu tay cầm bị mất hoặc hỏng.

Bằng sáng chế xuất hiện trong bối cảnh Sony tiếp tục đối mặt với lo ngại về bảo mật PSN, đặc biệt sau các sự cố rò rỉ dữ liệu và những vụ việc liên quan đến khôi phục tài khoản. Đây có thể là bước đi quan trọng để củng cố niềm tin của cộng đồng game thủ.