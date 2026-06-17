Khánh Hòa hủy kết quả thi của thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp

(VTC News) -

Ngày 17/6, ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh quyết định hủy toàn bộ kết quả các bài thi/môn thi của một thí sinh vi phạm quy chế tại Điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh).

Trước đó, ngày 15/6, Sở GD&ĐT Khánh Hòa thành lập Tổ kiểm tra và xử lý thông tin, bằng chứng vi phạm quy chế thi. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định phản ánh về việc thí sinh tại phòng thi số 0577 vi phạm quy chế là có cơ sở.

Thí sinh này bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi trong buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất), không sử dụng tài liệu “phao” như thông tin lan truyền.

Điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (ảnh: Tư Cao)

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, Hội đồng thi tỉnh Khánh Hòa thống nhất hủy kết quả toàn bộ bài thi của thí sinh vi phạm theo quy định xử lý thí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi.

Đối với các cá nhân liên quan đến công tác coi thi tại Điểm thi Ngô Gia Tự, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Trước đó, một học sinh tên V.V. (trú tại tỉnh Khánh Hòa) đăng tải thông tin cho rằng trong ngày thi 12/6, tại điểm thi đặt ở Trường THPT Ngô Gia Tự có trường hợp thí sinh bị phát hiện sử dụng tài liệu và điện thoại trong giờ làm bài môn Vật lý của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung đăng tải, dù có hành vi vi phạm quy chế thi nhưng thí sinh này không bị giám thị lập biên bản xử lý theo quy định, mà vẫn tiếp tục làm bài đến hết thời gian thi.

Bài đăng sau đó đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận thông tin và triển khai quy trình xác minh theo quy định.

Tiếp nhận phản ánh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra để xác minh vụ việc. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng phải xử lý theo đúng quy chế thi đối với thí sinh vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, hội đồng thi liên quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa có 52 điểm thi với hơn 22.000 thí sinh tham dự. Theo báo cáo trước đó của ngành giáo dục, toàn tỉnh này ghi nhận 3 trường hợp vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.