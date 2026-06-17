Vừa thất nghiệp, thủ môn Cape Verde hy sinh cả 'nghề tay trái' để dự World Cup

(VTC News) -

Rạng sáng 16/6, Cape Verde gây địa chấn khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 trong trận ra quân tại bảng H World Cup 2026. Người hùng của đại diện châu Phi là thủ môn Vozinha, người thực hiện tới 7 pha cứu thua và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Không chỉ là một cầu thủ, người gác đền 40 tuổi còn gắn bó với một công việc đặc biệt suốt nhiều năm qua.

Theo thông tin được chia sẻ bởi Instituto Reis, một trung tâm thể thao tại Cape Verde, Vozinha sẽ không thể tham gia chương trình huấn luyện bóng chuyền mùa hè năm nay vì bận cùng đội tuyển quốc gia chinh chiến tại World Cup 2026. Đơn vị này cũng gửi lời chúc Vozinha tiếp tục đại diện cho Cape Verde trên đấu trường lớn nhất thế giới.

Thủ môn Vozinha của Cape Verde thường tham gia các lớp hướng dẫn bóng chuyền cho trẻ em tại quê nhà vào các dịp hè. (Ảnh: @instituto_reis/Instagram)

Ít người biết rằng mỗi dịp nghỉ hè, khi không phải thi đấu bóng đá, Vozinha thường dành thời gian tham gia các lớp hướng dẫn bóng chuyền cho trẻ em tại quê nhà. Thủ môn sinh năm 1986 đã duy trì công việc này trong nhiều năm.

Hình ảnh Vozinha trên bãi biển, thực hiện kỹ thuật chuyền bóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau khi thông báo của Instituto Reis xuất hiện. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự thích thú khi biết người hùng của Cape Verde không chỉ là thủ môn hàng đầu của đội tuyển quốc gia mà còn là một huấn luyện viên bóng chuyền "bất đắc dĩ" mỗi mùa hè.

Trận gặp Tây Ban Nha là lần thứ 90 Vozinha khoác áo đội tuyển Cape Verde. Anh hiện là cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ hai trong lịch sử đội tuyển, chỉ xếp sau Ryan Mendes với 96 trận.

Video: Cape Verde hoà 0-0 Tây Ban Nha

Vozinha là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với CLB GD Chaves (Bồ Đào Nha) trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Điều này khiến trận đấu tại Atlanta trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của anh, một thủ môn 40 tuổi, đang thất nghiệp, bắt chính trong trận ra mắt World Cup của lịch sử bóng đá nước nhà,

Sự nghiệp của Vozinha bắt đầu tại Batuque FC và sau đó là CS Mindelense, hai đội bóng giàu truyền thống của quê nhà. Từ đó, anh bắt đầu hành trình quốc tế qua hàng loạt quốc gia như Angola, Moldova, Bồ Đào Nha, Síp và Slovakia. Anh từng khoác áo các CLB như Progresso do Sambizanga, Zimbru Chisinau, Gil Vicente FC, AEL Limassol, AS Trencin và GD Chaves.