Thủ môn Cape Verde khóc vì không đủ tiền đưa mẹ sang Mỹ xem World Cup 2026

(VTC News) -

Rạng sáng 16/6, Cape Verde gây địa chấn khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 trong trận ra quân tại bảng H World Cup 2026. Người hùng của đại diện châu Phi là thủ môn Vozinha, người thực hiện tới 7 pha cứu thua và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thủ môn 40 tuổi bật khóc vì người thân của anh không thể có mặt tại sân vận động chứng kiến khoảnh khắc này. Mẹ của Vozinha không thể đến Mỹ cổ vũ con trai do không có đủ tiền làm thị thực.

“Tôi đã khóc vì tôi lớn lên cùng ông bà và thật không may họ không còn ở đây nữa; họ đã qua đời vài năm trước. Họ là tất cả đối với tôi, là cả cuộc đời tôi. Tôi cũng khóc vì mẹ tôi không thể có mặt ở đây do vấn đề visa. Vì số tiền phải chi trả cho thị thực, chúng tôi đã không kịp hoàn tất thủ tục đúng thời gian. Tôi rất muốn mẹ có mặt tại đây, trong khi tôi đang rất hạnh phúc", Vozinha chia sẻ.

Vozinha bật khóc sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. (Ảnh: AP)

Vozinha mô tả trận đấu là khoảnh khắc mà anh đã nỗ lực suốt “cả cuộc đời” để có được. Anh ước muốn có thể chia sẻ niềm vui đó với ông bà đã qua đời cùng mẹ của mình.

Vào tháng 1, Chính phủ Mỹ đã đưa Cape Verde vào danh sách các quốc gia mà công dân phải đóng phí "đặt cọc" lên tới 15.000 USD (khoảng 394 triệu đồng) để xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ, bên cạnh khoản lệ phí xin visa. Vì vậy, mẹ của Vozinha không thể hoàn tất thủ tục xin thị thực.

“Tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho khoảnh khắc này. Tôi năm nay đã 40 tuổi. Tôi chỉ bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp khi 25 tuổi, vào năm 2012. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng tôi tiếp tục vì giấc mơ này.

Khoảnh khắc này là dành cho tất cả mọi người. Tôi được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng điều đó thuộc về toàn đội bởi nếu không có họ, mọi thứ sẽ không thể xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho Cape Verde", thủ môn 40 tuổi phát biểu sau trận.

Video: Cape Verde cầm hoà Tây Ban Nha 0-0

Tây Ban Nha kiểm soát phần lớn thời lượng bóng nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Cape Verde. Ferran Torres đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Những cú sút còn lại đi trúng đích đều bị Vozinha hóa giải.

“Vũ khí mạnh nhất của chúng tôi là sự đoàn kết. Cách chúng tôi đối xử với gia đình chính là sức mạnh lớn nhất. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi đến đây chỉ để tận hưởng World Cup, nhưng chúng tôi biết mình sở hữu một đội bóng xứng đáng được tôn trọng.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi dự World Cup, nhưng chúng tôi đến đây để cạnh tranh và chiến đấu vì đất nước. Chúng tôi sẽ thi đấu mọi trận với chiến lược và đấu pháp của huấn luyện viên. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn cả trận hôm nay. Hy vọng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở một vài trận đấu và biết đâu sẽ giành vé vào vòng tiếp theo. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về tất cả các cầu thủ", Vozinha chia sẻ.