Hòa Tây Ban Nha 0-0, Cape Verde giành điểm lịch sử ở World Cup

(VTC News) -

Sáng 16/6, World Cup 2026 chứng kiến bất ngờ lớn khi Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa không bàn thắng. Cape Verde - đội tuyển hạng 67 thế giới - giành điểm số lịch sử trong lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường World Cup. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại giải có tỷ số 0-0.

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, khả năng Tây Ban Nha giành chiến thắng lên đến hơn 80%. Tuy nhiên, diễn biến trên sân hoàn toàn không như dự liệu của các cổ động viên Tây Ban Nha. Đội đương kim vô địch châu Âu phải trông chờ vào những cú sút xa không mấy hiệu quả và những quả tạt thiếu sức uy hiếp.

Tây Ban Nha bế tắc trước Cape Verde. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha giữ bóng tới 70% trong hiệp một nhưng chỉ chuyền qua lại và thực hiện những quả tạt cầu may. Sức ép họ tạo ra không đủ đánh bại hàng thủ được tổ chức tốt của Cape Verde. Đến khi Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal và Ferran Torres tiếp cận rất gần khung thành của Cape Verde, thủ môn Vozinha lại xuất sắc cản phá.

Bước sang hiệp 2, tình hình không có nhiều thay đổi khi Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng vượt trội. Đội tuyển Cape Verde lùi hoàn toàn đội hình về sân nhà để phòng ngự.

Hàng thủ của đại diện châu Phi được tổ chức rất tốt. Diney Borges và đồng đội thi đấu với sự tập trung cao nhất cùng tinh thần tuyệt vời. Cũng như hiệp đầu tiên, khi Tây Ban Nha tiếp cận được khung thành đối phương, Vozinha lại chơi xuất sắc với nhiều pha cản phá.

Cuối hiệp 2, Lamine Yamal và Nico Williams lần lượt được tung vào sân nhưng không tạo ra sự khác biệt đáng kể trong các pha tấn công của Tây Ban Nha. Đây cũng chính là lúc Cape Verde tạo ra vài pha phản công đáng chú ý nhưng chất lượng cầu thủ tấn công của họ cũng không đủ tốt để tạo ra cú sốc lớn hơn.

Dù vậy, tỷ số 0-0 vẫn là kết quả mỹ mãn để Cape Verde thiết lập cột mốc lịch sử của bóng đá nước này tại World Cup.