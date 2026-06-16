Thủ môn Cape Verde vừa thất nghiệp đến World Cup trở thành người hùng

(VTC News) -

Vozinha, thủ môn 40 tuổi của Cape Verde được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Tây Ban Nha. Anh thực hiện 7 pha cứu thua trong trận hòa 0-0 của đội nhà trước ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2026. Anh đã giúp Cape Verde (hạng 67 thế giới) giành điểm số đầu tiên trong lần đầu tham dự World Cup.

Hiện tại, Vozinha đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với CLB GD Chaves (Bồ Đào Nha) trước khi World Cup khởi tranh. Điều này khiến trận đấu tại Atlanta trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của anh, một thủ môn 40 tuổi, đang thất nghiệp, bắt chính trong trận ra mắt World Cup của lịch sử bóng đá nước nhà, đồng thời cán mốc 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Thủ môn Vozinha đã làm nên lịch sử cho bóng đá Cape Verde (Ảnh: Reuters)

Cột mốc này giúp Vozinha đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ khoác áo đội tuyển Cape Verde nhiều nhất lịch sử, chỉ xếp sau Ryan Mendes (96 trận). Cột mốc lịch sử cá nhân diễn ra ngay trong trận đấu ra mắt của đội tuyển tại giải đấu, gắn liền chương mới của bóng đá nước nhà với một trong những công thần cống hiến bền bỉ nhất.

Sự nghiệp của Vozinha bắt đầu tại Batuque FC và sau đó là CS Mindelense, hai đội bóng giàu truyền thống của quê nhà. Từ bệ phóng đó, anh bắt đầu hành trình quốc tế qua hàng loạt quốc gia như Angola, Moldova, Bồ Đào Nha, Síp và Slovakia. Anh từng khoác áo các CLB như Progresso do Sambizanga, Zimbru Chisinau, Gil Vicente FC, AEL Limassol, AS Trencin và GD Chaves.

Video: Thủ môn Vozinha cản phá trong trận Tây Ban Nha hòa Cape Verde 0-0

Tại GD Chaves (thuộc giải hạng Nhì Bồ Đào Nha), anh đã thi đấu mùa giải 25/26 với 19 lần ra sân đá chính, để lọt lưới 23 bàn và có 6 trận giữ sạch lưới trước khi trở thành cầu thủ tự do.

Vozinha bộc bạch về việc anh từng nghĩ tới việc từ bỏ nhưng rồi vẫn tiếp tục theo con đường cầu thủ: "Tôi đã làm việc cả đời cho khoảnh khắc này. Tôi đã 40 tuổi rồi. Tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 25 tuổi, vào năm 2012. Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi vì giấc mơ này. Thành quả này là dành cho tất cả mọi người. Tôi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng danh hiệu này thuộc về tất cả các đồng đội của tôi, vì không có họ thì không điều gì có thể thành hiện thực. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho Cape Verde và cho người dân quê nhà”.

Với màn trình diễn tuyệt vời, Vozinha nhận giải cầu thủ hay nhất trận đấu Tây Ban Nha hoà 0-0 Cape Verde. Một kỳ World Cup lịch sử cho thủ thành đặc biệt.