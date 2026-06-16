(VTC News) -

Ả Rập Xê Út 1 1 Uruguay Al Amri 41' 80' Araujo

Ả Rập Xê Út tạm dẫn Uruguay 1-0 sau hiệp 1 trận đấu thuộc bảng H World Cup 2026. Abdulelah Al Amri ghi bàn ở phút 41, giúp đại diện châu Á tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu tại đây.

Uruguay cầm bóng nhiều hơn trong hiệp đầu, nhưng ưu thế kiểm soát không đồng nghĩa với thế trận áp đảo. Đội bóng Nam Mỹ giữ bóng với tỷ lệ 59%, chuyền chính xác 85%, song các pha lên bóng thiếu tốc độ và thường bị chặn trước khi tạo ra khoảng trống rõ ràng trong vòng cấm. Darwin Nunez và các đồng đội không có nhiều tình huống đủ sắc để kéo giãn hàng thủ Ả Rập Xê Út.

Al Amri ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Diễn biến hấp dẫn chỉ xuất hiện sau phút 30. Ả Rập Xê Út bất ngờ đẩy cao đội hình, tạo ra 2 cơ hội liên tiếp và có bàn thắng. Sau một chuỗi tình huống cố định và bóng hai trước vòng cấm Uruguay, Abdulelah Al Amri chớp thời cơ đá bồi cận thành mở tỷ số. Trước đó, chính Al Amri cũng khiến Muslera phải cứu thua sau pha đánh đầu nguy hiểm.

Uruguay lập tức tấn công đáp trả. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Federico Vinas hay Maximiliano Araujo chưa đủ hiểm để đánh bại Mohammed Al Owais.

Đội hình Ả Rập Xê Út và Uruguay

Ả Rập Xê Út: Mohammed Alowais (21), Abdulelah Alamri (4), Hassan Altambakti (5), Musab Aljuwayr (7), Feras Albrikan (9), Salem Aldawsari (10), Saud Abdulhamid (12), Abdullah Alkhaibari (15), Mohamed Kanno (23), Moteb Alharbi (24), Mohammed Abu Alshamat (26).

Uruguay: Fernando Muslera (23), Sebastian Caceres (3), Manuel Ugarte (5), Rodrigo Bentancur (6), Federico Valverde (8), Darwin Nunez (9), Guillermo Varela (13), Mathias Olivera (16), Matias Vina (17), Maxi Araujo (20), Federico Vinas (21).