Thủ tướng nêu 3 định hướng hợp tác trọng tâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN-Nga

Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga và Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga năm nay được tổ chức tại Cộng hòa Tatarstan, một trong những thành phố lâu đời và phát triển nhất của Nga.

Tham dự phiên khai mạc diễn đàn gồm nhiều Lãnh đạo ASEAN, đại diện cao cấp của nước chủ nhà Nga, thành phố Tatarstan, cùng đông đảo đại diện các hiệp hội kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu của Nga và ASEAN như Phòng Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Nga, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga.

Với chủ đề "Quan hệ Đối tác Không biên giới", diễn đàn bao gồm 4 phiên thảo luận về các chủ đề Hợp tác công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo xuyên biên giới: Công nghệ tài chính và thành phố thông minh; thương mại quốc tế: Bảo đảm an ninh lương thực, vận tải và kết nối logistic giữa Nga và các nước ASEAN; đối tác ASEAN-EAEU, hợp tác về năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp; các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống và các mô hình quan hệ nhà nước-tôn giáo ở Nga và các nước ASEAN.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh diễn đàn là dịp hết sức quan trọng để ASEAN và Nga cùng chia sẻ những định hướng chiến lược vì một hợp tác tương lai rộng lớn hơn, thực chất hơn, kết nối hơn và có khả năng chống chịu cao hơn trước những biến động toàn cầu.

Trên cơ sở những tiềm năng và tính bổ trợ giữa ASEAN và Nga, Thủ tướng đã chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài; đồng thời, việc phát triển các tuyến vận tải kết nối Viễn Đông Nga với Đông Nam Á, tạo thuận lợi cho thương mại, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tại diễn đàn, Thủ tướng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hai bên cần đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính trong quan hệ ASEAN-Nga trong bối cảnh an ninh năng lượng là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất một số lĩnh vực tiềm năng đầu tư và hợp tác còn nhiều dư địa giữa hai bên như phát triển năng lượng sạch, LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi, công nghệ tiết kiệm năng lượng... và mong muốn Việt Nam cùng Nga và các nước ASEAN phát triển các dự án hợp tác thực chất, đóng góp vào ổn định và an ninh năng lượng khu vực.

Khẳng định thúc đẩy hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những hướng hợp tác quan trọng giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ASEAN và Nga cần thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và Nga sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn, và cùng xây dựng các chuỗi giá trị mới cho tương lai đem lại lợi ích chung, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với EAEU nói chung và với Liên bang Nga nói riêng trong thời gian tới. Qua đó biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh, biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, không một quốc gia nào, dù lớn đến đâu, có thể tự ứng phó với các thách thức. Do đó, đối thoại, xây dựng lòng tin, hợp tác thực chất, phối hợp chính sách, dỡ bỏ các hàng rào thuế quan, tạo môi trường thuận lợi, cùng thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ chính là con đường để ASEAN-Nga cùng tiến lên phía trước.

Thủ tướng mong muốn Việt Nam cùng Nga và các nước ASEAN phát triển các dự án hợp tác thực chất, đóng góp vào ổn định và an ninh năng lượng khu vực.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đánh giá những phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sự bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu... đang đặt ra nhiều cơ hội và cả thách thức với khu vực và thế giới và hai bên ASEAN và Nga cần thích ứng.

Thủ tướng Anutin đề xuất ba lĩnh vực hai bên cần tập trung thúc đẩy gồm kết nối, thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, trong đó kết nối là nền tảng cho các hoạt động kinh tế, hợp tác năng lượng và an ninh lương thực là những trọng tâm ưu tiên, giao lưu nhân dân cần tập trung vào du lịch, y tế nghỉ dưỡng, kinh tế sáng tạo...

Tổng thư ký ASEAN Kao Kimhourn đề xuất 4 lĩnh vực các doanh nghiệp ASEAN và Nga cần tập trung khai thác thời gian tới, gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác trong những lĩnh vực kinh tế mới nổi và chuyển đổi số. Tổng thư ký nhấn mạnh các dự án trọng điểm hiện nay của ASEAN như Lưới điện ASEAN (APG), Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA) là cơ sở lớn để doanh nghiệp hai bên cùng khai thác.

Đại diện các doanh nghiệp ASEAN và Nga phát biểu nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết mở rộng thị trường kinh doanh, đầu tư, tham gia vào các chuỗi cung ứng quốc tế ổn định và đáng tin cậy. Với dân số khoảng 850 triệu ở cả hai khu vực, các doanh nghiệp, chuyên gia nhận định ASEAN và Nga có tiềm năng lớn thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong bối cảnh các chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực toàn cầu đứt gãy, chủ đề hợp tác ASEAN-Nga về an ninh năng lượng và an ninh lương thực là nội dung thời sự, đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của cả hai bên.

Bên cạnh đó, ASEAN với ước tính 220 triệu người trong độ tuổi từ 15 đến 34, khoảng 75% dân số được tiếp cận internet rộng rãi, hợp tác về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo... là những lĩnh vực còn dư địa rất lớn để hai bên tăng tốc hợp tác thời gian tới.

Nhiều đại biểu khẳng định mối quan hệ hợp tác, đầu tư, kinh doanh nhiều thập kỷ qua giữa ASEAN và Nga là cơ sở tin cậy và điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hợp tác, liên kết, mở rộng quy mô làm ăn trong tương lai.