Diễn đàn Tương lai ASEAN quy tụ số lượng đại biểu kỷ lục

(VTC News) -

Theo chủ đề: "Cùng nhau định hướng tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm”, diễn đàn năm nay quy tụ hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới - một con số kỷ lục, với những tham luận, bài chia sẻ rất sâu sắc của các diễn giả.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề đa dạng, bao gồm những vấn đề dài hạn như tự cường và gắn kết ASEAN, phòng ngừa xung đột và chuyển đổi các mô hình tăng trưởng và phát triển. Các cuộc trao đổi cũng nhấn mạnh việc sử dụng AI bao trùm và an ninh năng lượng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Nhiều ý tưởng rất sáng tạo được đề xuất để thúc đẩy chuyển dịch “sản xuất tại ASEAN” thành “sản xuất bởi ASEAN”. Để chuyển dịch vai trò và vị trí của các quốc gia thành viên ASEAN trong các chuỗi cung ứng trên toàn cầu và thúc đẩy điều hòa và hòa hợp về các chính sách công nghiệp với các cơ chế chính sách trên toàn thế giới.

Các diễn giả cũng đã nói về yêu cầu cần có sự cân bằng năng động trong bối cảnh những bất ổn khó lường về địa chính trị hiện nay.

"Qua những trao đổi này, tinh thần cộng đồng của chúng ta đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Những chia sẻ từ các lãnh đạo của chúng ta, các nhà học giả, các đại biểu thanh niên đã cho thấy rằng chúng ta đều quan tâm sâu sắc về an ninh khu vực và việc tuân thủ luật pháp quốc tế và sự tôn trọng đối với luật pháp quốc tế đều là những yếu tố rất cần thiết với phát triển", Bộ trưởng nói.

Các đại biểu chụp ảnh bế mạc diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu bày tỏ quan ngại trước những bất ổn toàn cầu, rủi ro đối với chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và lương thực, đồng thời nhất trí tăng cường khả năng tự cường và thích ứng của ASEAN, hướng tới triển khai thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Diễn đàn cũng khẳng định vai trò trung tâm và giá trị chiến lược của ASEAN, thúc đẩy hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI bao trùm.

Ban tổ chức đánh giá cao sự tham gia kỷ lục của các đại biểu và đối tác quốc tế, đồng thời tin tưởng Diễn đàn Tương lai ASEAN đã mang lại nhiều sáng kiến, khuyến nghị thiết thực cho các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét trong thời gian tới.