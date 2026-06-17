Điều gì khiến OPPO Find X9s phù hợp với người trẻ yêu xê dịch?

(VTC News) -

Xu hướng lựa chọn smartphone đang thay đổi khi người dùng ngày càng ưu tiên trải nghiệm sử dụng thực tế thay vì chỉ tập trung vào cấu hình hay màn hình lớn.

Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện khi mang theo nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh, kết nối và hỗ trợ di chuyển đang trở thành tiêu chí được nhiều người trẻ quan tâm. Trong bối cảnh đó, OPPO Find X9s là một trong những mẫu flagship nhỏ gọn đáng chú ý.

Mỗi khung hình, một câu chuyện riêng

OPPO Find X9s có kích thước nhỏ gọn, thuận tiện khi mang theo trong nhiều hoạt động thường ngày, từ những buổi gặp gỡ cuối tuần cho đến các chuyến du lịch ngắn. Chính sự thoải mái trong quá trình sử dụng cũng góp phần khuyến khích người dùng ghi lại nhiều khoảnh khắc hơn.

Về chất lượng hình ảnh, OPPO cho biết lựa chọn hướng tiếp cận thiên về sự tự nhiên. Chất ảnh từ hệ thống camera được tinh chỉnh bởi Hasselblad trên Find X9s thiên về yếu tố cảm xúc nhiều hơn. Đó là kiểu màu sắc mềm mại, mang khuynh hướng nhẹ nhàng, có chiều sâu đồng thời giữ lại được sự tự nhiên thay vì quá rực rỡ.

Ngay cả trong điều kiện thời tiết âm u hay ánh sáng không thuận lợi, máy vẫn duy trì được màu sắc tương đối ổn định thay vì tăng sáng, độ bão hoà quá mức. Điều này giúp các bức ảnh giữ được cảm giác trầm lắng và có phần gần với phong cách ảnh film mà nhiều người trẻ hiện nay yêu thích.

Khả năng xử lý ảnh chân dung cũng là một điểm đáng chú ý. OPPO cho biết thiết bị không làm trắng hay làm mịn da quá mức, qua đó giữ lại được nhiều chi tiết tự nhiên trên khuôn mặt, lớp trang điểm và ánh sáng thực tế. Trong điều kiện chụp ngoài trời hoặc thiếu sáng, ảnh vẫn duy trì được sự mềm mại và hài hòa.

Bên cạnh đó, OPPO cũng bổ sung nhiều bộ lọc màu lấy cảm hứng từ các dòng phim ảnh truyền thống. Các tùy chọn như Neon, cổ điển hay trong suốt giúp người dùng có thêm lựa chọn để xây dựng phong cách hình ảnh riêng mà không cần dành quá nhiều thời gian cho hậu kỳ.

Đối với những người thường xuyên chia sẻ nội dung trên mạng xã hội hoặc duy trì một phong cách hình ảnh nhất quán, việc có thể tạo ra những bức ảnh gần với ý đồ ngay từ lúc chụp là một lợi thế đáng kể.

Khuyến khích người dùng chủ động sáng tạo

Bên cạnh khả năng chụp ảnh tự động, OPPO Find X9s còn được trang bị chế độ Bậc thầy, cho phép người dùng can thiệp sâu hơn vào quá trình sáng tạo hình ảnh.

OPPO cho biết cách thiết kế giao diện trực quan, giúp người dùng mới vẫn có thể làm quen nhanh chóng.

Các thông số như EV, cân bằng trắng hay độ tương phản đều được bố trí dễ thao tác, cho phép người dùng tạo ra những thay đổi rõ rệt về cảm xúc và phong cách của bức ảnh.

Điểm đáng chú ý là các thao tác diễn ra gần như tức thời. Trong những tình huống chụp đường phố hoặc khi đang di chuyển, tốc độ phản hồi nhanh giúp người dùng không bỏ lỡ các khoảnh khắc quan trọng.

Các bộ lọc có sẵn cũng có thể tiếp tục được tinh chỉnh để phù hợp với ý đồ cá nhân, từ những gam màu lạnh mang hơi hướng điện ảnh cho tới các tông màu vàng ấm tạo cảm giác thư giãn.

Quan trọng hơn, trải nghiệm này vẫn đủ đơn giản để không tạo ra rào cản cho người dùng phổ thông. Đây cũng là yếu tố giúp Find X9s phù hợp với cả những người chỉ muốn giơ máy lên và chụp, lẫn nhóm người dùng muốn từng bước khám phá việc kể chuyện bằng hình ảnh.

AI đơn giản nhưng thiết thực

Bên cạnh camera, các công cụ AI cũng là một trong những điểm nhấn trên OPPO Find X9s. Hãng cho biết trong quá trình chỉnh sửa ảnh, tính năng xóa vật thể AI cho phép loại bỏ một số chi tiết thừa như dây điện, biển báo hoặc vật thể không mong muốn chỉ sau vài thao tác.

AI Tỏa sáng chân dung hỗ trợ xử lý các tình huống ánh sáng phức tạp bằng cách cân bằng lại ánh sáng khuôn mặt và độ nổi khối, đồng thời vẫn duy trì cảm giác tự nhiên của bức ảnh. Ngoài ra, các công cụ như tăng độ nét, chống lóa hay phục hồi ảnh cũ cũng giúp đơn giản hóa quá trình hậu kỳ trên thiết bị.

Không chỉ tập trung vào hình ảnh, OPPO còn tích hợp nhiều tính năng AI phục vụ nhu cầu di chuyển và du lịch. Mind Space có khả năng lưu trữ thông tin dưới nhiều định dạng để người dùng dễ dàng tra cứu khi cần.

AI thống kê hóa đơn hỗ trợ tổng hợp các khoản chi tiêu, trong khi Dịch menu AI giúp nhận diện và chuyển ngữ thực đơn khi đi nước ngoài. Các công cụ dịch nội dung trên màn hình hay hỗ trợ ghi chú lịch trình cũng được duy trì để phục vụ các hoạt động thường ngày.

Có thể nói, điểm đáng chú ý của OPPO Find X9s không nằm ở việc theo đuổi hình ảnh của một flagship phô trương sức mạnh, mà ở cách thiết bị được xây dựng để hòa vào nhịp sống của người dùng hiện đại. Sự cân bằng giữa thiết kế nhỏ gọn, khả năng chụp ảnh và các tiện ích AI khiến sản phẩm trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm người dùng thường xuyên di chuyển và yêu thích việc lưu giữ trải nghiệm cá nhân.