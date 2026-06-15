Xác minh thông tin thí sinh bị tác động tâm lý tiêu cực khi thi tốt nghiệp THPT

Ngày 14/6, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết được cho là của một thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phản ánh việc em này bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình làm bài.

Theo bài viết, khoảng 8h đến 8h10 trong buổi thi môn Vật lý, một giám thị được cho là gợi ý thí sinh cho bạn H. cùng phòng thi xem bài làm nhưng thí sinh này từ chối.

Trường THPT Cẩm Phả, nơi xảy ra vụ việc.

Giám thị sau đó liên tục đứng gần khu vực làm bài khiến thí sinh mất tập trung, lo lắng và không thể hoàn thành tốt bài thi môn Vật lý. Đến khi vào thi môn Hóa học, thí sinh này vẫn bị ảnh hưởng tâm lý sau khi trải qua tình huống trên.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, Sở đã nắm được vụ việc và bước đầu ghi nhận một số nội dung phản ánh là có thật, xảy ra tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ngày 12/6.

Sở đã yêu cầu nhà trường xác minh, tường trình cụ thể vụ việc bằng văn bản, chậm nhất ngày 16/6 phải hoàn thành báo cáo về Sở.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm.