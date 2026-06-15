Người dùng Claude Fable 5 chật vật đòi tiền từ Anthropic sau lệnh cấm bất ngờ

(VTC News) -

Quyết định tạm ngừng truy cập khẩn cấp đối với siêu mô hình AI Fable 5 và Mythos 5 vào chiều muộn thứ Sáu vừa qua của Anthropic đã đẩy cộng đồng công nghệ vào thế hỗn loạn. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi công ty nhận chỉ thị kiểm soát xuất khẩu từ chính phủ Mỹ, yêu cầu chặn toàn bộ quyền truy cập của công dân nước ngoài nhằm ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng.

Do hệ quả dây chuyền, Anthropic buộc phải thu hồi quyền truy cập của tất cả khách hàng trên toàn cầu. Trước đó, vì Fable 5 sở hữu sức mạnh xử lý token vượt trội gấp đôi so với phiên bản Opus 4.8 và chỉ được mở giới hạn đến ngày 23/6, rất nhiều người dùng đã vội vã xuống tiền nâng cấp tài khoản Claude để trải nghiệm. Giờ đây, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là liệu họ có được hoàn tiền hay không?

Khách hàng của Claude đang yêu cầu hoàn tiền sau khi Fable 5 bị gỡ bỏ.(Nguồn NurPhoto/Getty Images)

Câu trả lời thực tế từ ghi nhận của ban biên tập là "có thể", nhưng quy trình đang diễn ra rất phức tạp và phụ thuộc lớn vào vị trí địa lý của người dùng. Trên các diễn đàn công nghệ như Reddit, nhiều khách hàng chia sẻ họ đã nhận được email từ Anthropic thông báo về việc thu hồi quyền truy cập, kèm theo đề nghị "hoàn tiền theo tỷ lệ".

Tuy nhiên, chính sách này áp dụng một bộ lọc cực kỳ ngặt nghèo: chỉ những tài khoản mua mới hoặc nâng cấp gói trong khung giờ từ 10:00 sáng ngày 9/6 đến 12:00 đêm ngày 14/6 (theo giờ PDT) mới đủ điều kiện xét duyệt. Dù vậy, không ít người dùng tại Mỹ cho biết họ vẫn chưa nhận được một đồng nào dù đã bấm liên kết hủy gói trước thời hạn yêu cầu.

Ngược lại, các khách hàng tại khu vực Liên minh châu Âu (EU) lại ghi nhận tỷ lệ đòi tiền thành công cao hơn hẳn. Nhờ vào Chỉ thị về Quyền lợi Người tiêu dùng của EU - quy định cho phép người dân có 14 ngày cân nhắc và hủy dịch vụ kỹ thuật số không cần lý do - người dùng tại đây đã tận dụng triệt để chatbot hỗ trợ tự động ngay trong mục cài đặt của ứng dụng Claude để lấy lại tiền thành công. Hiện tại, phía Anthropic vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về sự phân biệt đối xử trong chính sách hoàn tiền giữa các khu vực này.

Vụ bê bối hoàn tiền này thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong cuộc xung đột pháp lý nảy lửa giữa Anthropic và chính quyền Tổng thống Trump. Anthropic hiện đang kiện chính phủ Mỹ sau khi bị dán nhãn là “rủi ro chuỗi cung ứng” - một động thái được cho là đòn trả đũa của Washington khi công ty từ chối cung cấp AI cho các dự án chiến tranh tự động và giám sát hàng loạt.

Theo một báo cáo từ tờ Wall Street Journal, lệnh cấm Fable 5 lần này được kích hoạt ngay sau cuộc mật đàm về rủi ro an ninh giữa Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy và các quan chức cấp cao của chính quyền. Trong khi đó, Anthropic thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc về lỗ hổng bảo mật và khẳng định các lý do bẻ khóa mà chính phủ đưa ra hoàn toàn vô hại. Cuộc chiến pháp lý này dự kiến sẽ còn kéo dài và người chịu thiệt thòi nhất lúc này vẫn là những người dùng bỏ tiền mua dịch vụ.