Nghẹt thở giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải lật trên cao tốc

(VTC News) -

Nghẹt thở cứu tài xế mắc kẹt trong cabin

Đến sáng 15/6, sau gần 2 tiếng cứu hộ, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế) mới giải cứu được tài xế mắc kẹt trong ca bin trong vụ lật ô tô tải trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế đang giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 15/6, tài xế Nguyễn Nguyên Th. (SN 1993, trú xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng) cầm lái ô tô tải mang biển kiểm soát 43H-021.69 hướng di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng TP Đà Nẵng - TP Huế. Khi đến Km9 đoạn La Sơn - Tuý Loan qua xã Hưng Lộc (TP Huế) thì lao qua bên trái đường va chạm vào hộ lan làm xe bị lật, gây tai nạn làm anh Nguyễn Nguyên Th. bị mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế) cử 2 xe cứu hộ chuyên dụng và 11 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ.

Tài xế Nguyễn Nguyên Th. được giải cứu thành công đưa đến cơ sở y tế điều trị

Đến 5h45 cùng ngày, tài xế được lực lượng cứu hộ ứng cứu, đưa ra khỏi cabin xe trong tình trạng bị thương ở chân trái để bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu.

Cách đây khoảng 1 tuần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 4h10 ngày 8/6, xe tải mang biển kiểm soát 29H-683.xx chạy trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km485+740 thì xảy ra va chạm mạnh với xe tải biển kiểm soát 38C-055.xx đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe tải biển Hà Nội bị biến dạng, cabin bẹp dúm và 3 người bên trong mắc kẹt. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng chức năng sử dụng máy cắt thủy lực để phá dỡ phần cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, 2 người tử nạn, người còn lại bị thương nặng và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải biển Hà Nội hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Xe tải biển Hà Tĩnh bị hư hỏng phần đuôi sau va chạm. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Bắc - Nam ùn ứ kéo dài nhiều km. Lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông xuống Quốc lộ 1 và điều xe cứu hộ đến giải phóng hiện trường.