Ông Trump nổi giận với Thủ tướng Israel: Đừng làm hỏng chuyện

(VTC News) -

Trên mạng xã hội, ông Trump cảnh báo: "Đừng làm hỏng mọi chuyện!”. Theo phóng viên Trey Yingst của Fox News, ông Trump cho biết đã trực tiếp gọi điện cho Thủ tướng Israel Netanyahu và nói: “Ông đang làm cái quái gì vậy?”

Theo nội dung cuộc trao đổi được thuật lại, ông Trump yêu cầu Israel không tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah, vì triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran đang ở rất gần. Cũng theo nguồn tin này, ông Trump tin rằng thỏa thuận với Iran sẽ được ký ngay trong ngày Chủ nhật – trùng với sinh nhật lần thứ 80 của ông – sau đó sẽ có một lễ ký trực tiếp tại châu Âu khoảng một tuần sau.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận độc lập và phía Iran trước đó đã phát tín hiệu rằng sẽ không ký thỏa thuận trong ngày Chủ nhật.

Nhưng đúng vào ngày ông Trump kỳ vọng đạt được thỏa thuận với Tehran để chấm dứt chiến sự, quân đội Israel lại không kích khu vực ngoại ô phía nam Beirut, khiến Nhà Trắng không hài lòng.

Tổng thống Trump viết: “Cuộc tấn công sáng nay vào Beirut lẽ ra không nên xảy ra, đặc biệt trong một thời điểm đặc biệt khi chúng ta đang rất gần một thỏa thuận hòa bình với Iran”.

Ông thừa nhận Israel có quyền tự vệ trước các mối đe dọa, nhưng cho rằng vụ việc mà Israel đáp trả rất nhỏ và không đáng kể, không có ai thương vong và không nên làm gián đoạn tiến trình ngoại giao quan trọng hiện nay.

Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định: “Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của mình”. Quân đội Israel cũng tuyên bố thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong dân sự trước khi tiến hành không kích.

Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon cho thấy Mỹ: “Hoặc không có ý chí thực hiện cam kết của mình, hoặc không đủ khả năng để làm điều đó.” Phát biểu này được xem là tín hiệu rằng Tehran đang đặt câu hỏi về mức độ kiểm soát của Washington đối với đồng minh Israel trong bối cảnh đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối.

Dù vậy theo cập nhật mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên nền tảng Truth Social với nội dung: "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả! Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ".

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận văn bản ghi nhớ với Mỹ đã hoàn thiện và sẽ được ký kết chính thức vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.